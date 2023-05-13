Título 8 dificulta aún más la vida para los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos

Esta es la primera vez en los últimos tres años que las autoridades migratorias estadunidenses, trabajan ya sin la tútela del Título 42, aquella ley que les permitió deportar rápidamente a casi 3 millones de migrantes. Hoy el Título 8 está vigente.

Muchos de ellos volvieron a sus lugares de origen; ese es el caso de Hermis Narvaez, un migrante colombiano recién deportado hacia Bogotá: “Busca el sueño americano, eso es lo que dice todo el mundo. Bueno, hay algunos afortunados que lo consiguen, pero lamentablemente yo no. Fue muy degradante, humillante. Nos humillaron mucho”, aseguró tras su llegada a la capital colombiana.

Otros tantos regresaron a México.

Romario es un migrante venezolano que no alcanzó a cruzar la frontera con el Título 42 aún vigente; ahora tiene claro que el Título 8, no le facilitará una vía de acceso a los migrantes como él.

“Tengo entendido que hay una modificación de lo que es el Título 42 el cuál será sustituido por el 8, pero como tal no tengo una idea clara de las restricciones que conlleva, es algo que aún nos queda confundido...

Romario / Migrante venezolano:

“De ser más fácil lo dudo, porque sabemos que a medida que se ha incrementado la migración se han tomado fuertes medidas”.

La frontera nunca estuvo abierta con el Título 42 y el Título 8 llegó para cambiarle el candado por uno aún más grande.

Blaine Bookey es profesora de leyes en la Universidad de California: “entonces, aunque el Título 42 terminó, fue reemplazado por esta nueva ley que realmente restringe la elegibilidad para el asilo”.

Con el Título 8 en vigencia, los migrantes que intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos serán expulsados inmediatamente.

También perderán cualquier posibilidad de admisión legal por al menos 5 años; por si esto fuera poco, además podrían enfrentar un proceso penal, ser encarcelados, si vuelven a intentarlo.

Amid confusion and uncertainty, the Biden administration began implementing a sweeping policy shift at the US-Mexico border, as a COVID-era order known as Title 42 expired and new asylum restrictions took effect https://t.co/NTkNDpum7E pic.twitter.com/2cvZcFPwp5 — Reuters (@Reuters) May 13, 2023

Título 8 llevará a la frontera más patrullas y más agentes migratorios

Con el Título 8 habrá más recursos para las autoridades fronterizas; más patrullas y más agentes.

Los migrantes que decidan seguir las reglas y registrarse en la aplicación CBP One para buscar una cita y el posterior asilo legal, el proceso tampoco será sencillo.

Deberán demostrar que viajan bajo situaciones de emergencia, que antes ya han buscado ayuda en otros países o que su vida corre peligro en el lugar donde nacieron.

Al final eso tampoco les asegura el ingreso a Estados Unidos; eso lo dejó muy claro Alejandro Mayorkas.

“Los estamos procesando. Los estamos evaluando y examinando. Y si no tienen base para quedarse, los sacaremos muy rápido.” Alejandro Mayorkas / Srio. de Seguridad Nacional de EU

Los migrantes puedes ser deportados hacia su país de origen o ser enviados a México, porque el gobierno de nuestro país continuará aceptando a alrededor de mil de los migrantes expulsados de territorio estadunidense.