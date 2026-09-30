¡VIDEO! Tolvanera sorprende en Actopan, Hidalgo; el viento levanta polvo, destroza techos y provoca daños

Una tolvanera sorprendió a comerciantes y asistentes de la Central de Abastos de La Estancia, en Actopan , Hidalgo , durante la tarde de este martes; las fuertes ráfagas de viento levantaron grandes cantidades de polvo, desprendieron láminas y afectaron estructuras y mercancía dentro de la zona comercial.

El fenómeno apareció de manera repentina y generó una intensa corriente de aire que redujo la visibilidad por momentos; comerciantes y personas que se encontraban en el lugar buscaron refugio mientras lonas, objetos y parte de la mercancía eran levantados por el viento; hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque sí daños materiales.

El viento golpeó con fuerza la Central de Abastos

Las ráfagas alcanzaron distintas áreas de la Central de Abastos de La Estancia y provocaron afectaciones visibles en los puestos de los comerciantes; algunas láminas de los techos fueron arrancadas y varios materiales terminaron desplazados por la fuerza del aire.

La tolvanera también afectó productos que se encontraban en los establecimientos; parte de la mercancía quedó esparcida mientras los vendedores intentaban ponerse a salvo ante la intensidad del fenómeno.

Uno de los puntos afectados fue la techumbre de la central de abasto, cuya estructura colapsó y generó mayores pérdidas materiales para quienes tienen sus actividades comerciales en este sitio.

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¡Impresionante tolvanera en Actopan, #Hidalgo! 🌪️



Fuertes vientos en el tianguis de La Estancia redujeron la visibilidad, derribaron lonas y colapsaron la techumbre de la central de abasto.



Protección Civil reporta solo pérdidas materiales y ningún lesionado.



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Comerciantes corrieron para ponerse a salvo en Actopan

La presencia repentina del viento tomó por sorpresa a quienes se encontraban en La Estancia; el polvo se elevó rápidamente y formó un remolino que aumentó su intensidad, al grado de dificultar la visibilidad dentro de la zona.

Ante las condiciones, comerciantes y asistentes se alejaron de las estructuras expuestas y buscaron lugares donde pudieran permanecer protegidos mientras disminuían las ráfagas.

Las imágenes difundidas posteriormente muestran parte de las afectaciones provocadas por el viento, entre ellas lonas desprendidas, materiales desplazados y daños en algunas estructuras de los establecimientos.

Hasta el momento, a pesar de lo impactante del fenómeno, Protección Civil no reporta personas lesionadas en la comunidad hidalguense.