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“Rachel” se convertirá en un huracán de gran intensidad: estos serán sus efectos en México

El Centro Nacional de Huracanes advierte que “Rachel” alcanzará la categoría de huracán mayor, generando tormentas y lluvias para el suroeste de México.

Rachel se podría convertir en un huracán de gran intesidad; efectos en México
“Rachel” dejará de ser tormenta tropical para convertirse en huracán cerca de costas mexicanas.|Captura de pantalla

Escrito por: Iveth Ortiz

A nada de que la tormenta tropical “Rachel” se convierta en un huracán frente a las costas de México, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) pronosticó que el ciclón podría elevar su intensidad.

Si bien, el ciclón podría permanecer alejado del territorio, se esperan efectos importantes para el suroeste del país, como fuertes lluvias, oleaje elevado y tormentas al sur de las costas de Colima y Jalisco.

¿A qué hora “Rachel” se convertirá en huracán?

La institución estadounidense informó que el ciclón ya está muy cerca de alcanzar la fuerza de huracán, por lo que antes de la tarde-noche de este 29 de septiembre, “Rachel” dejará de ser tormenta tropical.

Por su parte, pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevén que poco después de las 18:00 horas, “Rachel” se localize a 360 km al suroeste de Manzanillo, Colima, como huracán de categoría 1. 

  • 12:00 horas (30 de septiembre): Huracán categoría 1.
  • 12 pm (30 de septiembre): Huracán de categoría 2.
  • 1 de octubre: huracán de categoría 3

El NHC prevé que el ciclón se convierta en un huracán mayor al alcanzar las categorías 3, 4 o 5 de la escala Saffir-Simpson, consideradas de gran intensidad.

Efectos de “Rachel” en México: ¿tocará tierra en el sur del país?

Hasta el momento, no se prevé que “Rachel” toque tierra en México, como ocurrió con el huracán “Polo”, que ingresó por Comondú, Baja California Sur, la noche del 28 de septiembre.

Pese a ello, al mantenerse cerca de las costas mexicanas, su amplia nubosidad podría generar lluvias fuertes en distintas zonas del país, especialmente en el suroeste del país.

Conagua espera que el ciclón deje:

  • Lluvias intensas: Provocadas por las bandas externas de “Rachel” hasta el jueves.
  • Oleaje peligroso en puertos
  • Corrientes de resaca

Estados de México afectados por “Rachel” con fuertes lluvias

Ante la amplia nubosidad asociada con “Rachel”, se esperan lluvias torrenciales en Michoacán, entidad que podría registrar los mayores efectos, seguida de Guerrero y Oaxaca.

Además, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Colima y la costa de Jalisco.

También se mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.

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