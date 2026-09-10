Tormenta tropical “Norbert” se intensifica en el Pacífico: Podría ser huracán, pero ¿generará peligro en México?

¿Creíste que la temporada de huracanes y tormentas ya había terminado? Este jueves 10 de septiembre la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron que la depresión Catorce-E aumentó su intensidad a tormenta tropical "Norbert" en aguas del océano Pacífico.

El fenómeno continúa moviéndose y ganando fuerza; esta es su trayectoria y las probabilidades que tiene de convertirse en un huracán en los próximos días.

¿Dónde está la tormenta tropical "Norbert"?

Durante la madrugada de este 10 de septiembre, la depresión tropical Catorce-E se intensificó oficialmente a tormenta tropical. Su centro está a mil 105 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, avanzando en aguas abiertas del mar a una velocidad de 20 kilómetros por hora con dirección al oeste.

¿Qué tan fuertes son los vientos de la tormenta "Norbert"?

El sistema mantiene una fuerza importante en el mar y esto es lo que debes saber de sus vientos:

Vientos sostenidos: Alcanzan los 65 kilómetros por hora.

Alcanzan los por hora. Rachas máximas: Se registraron de hasta 85 kilómetros por hora.

🌀 Se ha formado la #TormentaTropical #Norbert a partir de la #DepresiónTropical Catorce-E. Mantiene su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de costas nacionales. No genera efectos en #México.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/Ype3tWGdyj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 10, 2026

¿La tormenta tropical "Norbert" provocará lluvias?

Las autoridades informaron que la distancia de la tormenta tropical evita que provoque nubes que toquen tierra. "Norbert" no provocará lluvias, vientos fuertes ni cambios de oleaje en los estados de las costas de México, por lo que no fue necesario emitir alertas ni recomendaciones especiales para la población o los que navegan por los mares.

Trayectoria de la tormenta tropical "Norbert"

El pronóstico de las autoridades dice que el ciclón mantendrá su avance alejándose de las costas mexicanas:



11 de septiembre: Estará a más de mil 300 kilómetros de Cabo San Lázaro, B.C.S.

Estará a más de de Cabo San Lázaro, B.C.S. 12 y 13 de septiembre: Continuará como tormenta tropical hacia el oeste-suroeste, mar adentro.

Tormenta tropical "Norbert" podría convertirse en huracán

Todo indica que "Norbert" ganará fuerza conforme avance sobre el océano Pacífico. Se prevé que para el lunes 14 de septiembre pueda alcanzar la categoría 1 de huracán; sin embargo, lo hará a más de 2 mil 100 kilómetros de Punta Eugenia, B.C.S., manteniéndose en aguas profundas y sin representar un riesgo.