Tormenta tropical “Pilar” se fortalece en el océano Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la tormenta tropical “Pilar”, que se formó la noche de ayer domingo, se fortalece en el océano Pacífico. El fenómeno natural está localizado frente a las costas de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Sin embargo, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destaca también que la amplia circulación de la tormenta tropical “Pilar”, tendrá interacción con el frente frío número 8, con lo cual producirá lluvias puntuales intensas a torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en el sureste de México.

Pronóstico de la tormenta tropical “Pilar”. |Conagua.

¿A qué estados afecta la tormenta tropical “Pilar”?

Hasta el momento, el SMN indica que la tormenta tropical “Pilar” provocará lluvias puntuales torrenciales en Chiapas e intensas en Oaxaca.

Además, el Meteorológico Nacional prevé viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y con olas de entre tres a cinco metros de altura en las costas de Oaxaca y Chiapas, así como en el Golfo de Tehuantepec.

⚠️ La #TormentaTropical #Pilar se localiza frente a las costas de Guatemala, rumbo a las costas de El Salvador y Honduras. Sin embargo, su amplia circulación interaccionará con el #FrenteFrío Número 8, produciendo lluvias puntuales intensas a torrenciales, rachas fuertes de… pic.twitter.com/ArlSlaLUiy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 30, 2023

El SMN pide a la población en general extremar precauciones en las zonas de las entidades mencionadas por lluvias, viento y oleaje, incluyendo a la navegación marítima, así como atender a las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

De acuerdo con el pronóstico de la trayectoria de la tormenta tropical “Pilar”, la posición del fenómeno este lunes 30 de octubre de 2023 es de 400 kilómetros al sur de la desembocadura del Río Suchiate, es decir, en la frontera entre México y Guatemala, así como a 390 kilómetros al suroeste de San Salvador, El Salvador.

Posible evolución de la posición de la tormenta tropical “Pilar”.|Conagua.

¿Cómo estará el clima este lunes en México?

El frente frío número 8 generará lluvias puntuales torrenciales en Puebla, Veracruz y Tabasco, así como puntuales intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero y Oaxaca.

El mismo fenómeno provocará precipitaciones fuertes a muy fuertes en estados del norte, noreste, oriente y sur del territorio nacional, aseguró el SMN.

