Tormenta tropical “Polo” dejará lluvias intensas en 5 estados: Trayectoria, efectos y cuándo sería un huracán categoría 4

La tormenta tropical "Polo" sigue ganando fuerza frente a las costas de México y su circulación ya genera efectos directos en varios estados de la República Mexicana, justo como lo previeron expertos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Las autoridades monitorean su avance muy de cerca, ya que el pronóstico indica que se fortalecerá de manera muy rápida en los próximos días.

Los equipos de Protección Civil mantienen en revisión los niveles de los ríos y las zonas montañosas para reaccionar ante posibles emergencias.

La #TormentaTropical #Polo al suroeste de las costas de #Guerrero, se prevé continúe intensificándose en los próximos días. Más información en: ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/tO62PPpwod — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2026

Trayectoria de la tormenta tropical "Polo"

El centro de la tormenta tropical "Polo" está a 325 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 385 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

El fenómeno mantiene un movimiento hacia el noreste a una velocidad de 7 km/h, registrando vientos máximos de 85 km/h con rachas intensas que llegan a los 105 km/h.

Estos son los estados donde va a llover por la tormenta "Polo"

La entrada de humedad impulsada por la circulación de "Polo" provocará lluvias durante las próximas horas.



Oaxaca: Se prevén lluvias intensas en toda la zona de la costa y la región sur del estado.



Se prevén lluvias intensas en toda la zona de la costa y la región sur del estado. Michoacán y Guerrero: Habrá lluvias muy fuertes que afectarán directamente a las comunidades costeras y del sur.



Habrá lluvias muy fuertes que afectarán directamente a las comunidades costeras y del sur. Jalisco y Colima: Se pronostican lluvias fuertes sobre el este y sur del territorio jalisciense, así como en los municipios de Colima.



Se pronostican lluvias fuertes sobre el este y sur del territorio jalisciense, así como en los municipios de Colima. Alerta por encharcamientos: El volumen de agua previsto podría provocar inundaciones, el incremento en los niveles de ríos o arroyos y desgajamientos de cerros.

Mar de fondo en las playas del Pacífico

El impacto del sistema no solo será por lluvias, sino también por el comportamiento del mar en la costa:



Costas de Guerrero y Michoacán: Se espera un oleaje de entre 2 y 3 metros de altura.

Se espera un oleaje de entre 2 y 3 metros de altura. Costas de Oaxaca: Las olas alcanzarán de 1.5 a 2.5 metros de elevación.

Las olas alcanzarán de 1.5 a 2.5 metros de elevación. Jalisco y Colima: Mantienen condiciones de mar de fondo

"Polo" podría llegar a volverse huracán categoría 4

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional dicen que las condiciones del agua en el Océano Pacífico permitirán que "Polo" se intensifique rápidamente.

El sistema ganará más fuerza mientras pasa por la orilla del territorio mexicano, existiendo la probabilidad de que alcance la categoría de huracán mayor conforme avance en los siguientes días.

Zonas en alerta por la tormenta tropical "Polo"

Por la cercanía de las bandas nubosas y el viento, se mantiene la vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

La recomendación principal a la población es no intentar cruzar arroyos o calles con corrientes de agua y seguir las actualizaciones de la Comisión Nacional del Agua.