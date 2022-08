Torton que era remolcado en grúa volcó en Congreso de la Unión

Un camión tipo torton cargado con cubetas de plástico y que era remolcado por una grúa particular volcó en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. No hubo heridos, pero los bomberos y policías de tránsito se movilizaron para atender esta emergencia.

El accidente ocurrió a las 08:00 horas de este martes, en la esquina de las avenidas Congreso de la Unión y Zapata , en la colonia El Parque, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Torton remolcado en grúa, volcó en curva de Congreso de la Unión

El camión tipo torton estaba descompuesto y era remolcado por una grúa brigadier particular de la empresa “Grúas y Transportes Cuautle”, que al tomar mal una curva aunado al piso desnivelado del lugar, se suscitó la volcadura.

El camión tipo torton transportaba cubetas de plástico pero al volcar no tiró la carga, y como no llevaba conductor no hubo personas heridas.

Accidente de torton provocó caos vial en la zona

A la emergencia llegaron patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ambulancias y los bomberos. Policías de tránsito en una grúa brigadier realizaron maniobras para colocar en su posición normal a la pesada unidad, aunque el accidente sí provocó problemas viales en la zona.

#InformeVialFIA en #CDMX camión torton que era remolcado por grúa sufrió una #volcadura al circular por la calle de Zapata y avenida Congreso de la Unión, en la colonia El Parque,



Elementos de @Bomberos_CDMX laboran en el lugar para retirar la pesada unidad. Tome previsiones. pic.twitter.com/RcKj1bgQpE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 23, 2022

CURVAS PELIGROSAS

El 21 de junio pasado, un camión tipo torton cargado con 10 toneladas de dulces, volcó esa mañana sobre Circuito Interior, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El accidente ocurrió a las 06.00 horas, sobre Circuito Interior en en la colonia Moctezuma Segunda Sección, de la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con las primeras versiones del accidente, el chofer del torton al parecer circulaba con exceso de velocidad, cuando al tomar la curva el peso de la carga de toneladas de dulces le ganó y la unidad volcó sobre su costado izquierdo. Afortunadamente no hubo personas heridas informó la policía.

Torton se impactó contra valla ciclónica del Metro

Mientras que el 31 de julio pasado otro camión tipo torton que transportaba garrafones de agua se volcó sobre Calzada de Tlalpan a la altura de la estación Ermita de la Línea 2 del Metro CDMX provocando cierres viales y que el servicio del Metro fuera suspendido cerca de una hora.

El accidente se registró sobre Calzada de Tlalpan pasando Avenida Pirineos, en la Colonia Portales Sur, de la Alcaldía Benito Juárez, cuando el torton chocó contra el muro de contención del Metro CDMX, derribando la maya ciclónica que protege los andenes y volcándose sobre su costado derecho.