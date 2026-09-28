Denuncian ante Profepa trampas con clavos para ahuyentar osos en San Pedro, Nuevo León

José Daniel Borrego, denunció ante la Profepa la entrega de alrededor de 40 tablas de triplay con clavos entre habitantes de Olinalá en San Pedro, Nuevo León, que funcionaban como trampas para osos. El activista sostiene que el caso debe ser revisado por autoridades federales para determinar si existe alguna violación a la legislación ambiental.

La denuncia apunta contra quien resulte responsable, por lo que no significa que una persona específica haya sido declarada responsable de algún delito.

El oso negro americano está incluido en la normativa ambiental mexicana dentro de una categoría de riesgo. La actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación contempla a Ursus americanus como especie en peligro de extinción.

¿De dónde salieron las tablas “antiosos” de San Pedro?

El 26 de septiembre comenzaron a circular imágenes de las tablas en grupos de WhatsApp relacionados con vecinos de la colonia Olinalá. El mensaje difundido señalaba que había 40 unidades disponibles para los residentes.

La propuesta surgió después de varios encuentros con osos en zonas habitacionales. Uno de los casos más recientes ocurrió en Olinalá, donde un ejemplar entró durante la madrugada a una vivienda, llegó hasta la cocina y abrió un refrigerador en busca de comida. No hubo personas lesionadas y el animal abandonó posteriormente el domicilio.

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Osos entrando a las casas, vecinos respondiendo con clavos. Así está la situación en San Pedro Garza García, donde vecinos repartieron 40 tablas con clavos, con la intención de impedir el paso de los animales que merodean la zona.… pic.twitter.com/PYjhqHT3hx — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 28, 2026

¿Qué dijo el hombre señalado en los videos?

En medio de la polémica apareció Michael Zenkl, quien aclaró que él no es el presidente de la colonia, sino su padre, aunque ambos tienen el mismo nombre.

En un video explicó que la idea de utilizar las tablas surgió después de buscar alternativas para mantener a los osos fuera de las viviendas. Reconoció que el dispositivo puede verse agresivo, pero sostuvo que, desde su perspectiva, la intención era evitar lastimar permanentemente a los animales.

También afirmó que las tablas comenzaron a retirarse después de que Parques y Vida Silvestre de Nuevo León manifestó su desacuerdo con esta medida.

¿Qué dijo Parques y Vida Silvestre sobre las tablas?

La autoridad ambiental estatal pidió suspender tanto la distribución como la colocación de estos dispositivos y retirar los que ya estuvieran instalados.

Parques y Vida Silvestre aclaró que no autorizó, recomendó ni promovió el uso de tablas con clavos. También advirtió que pueden representar un riesgo para personas, mascotas y fauna silvestre. Además, anunció una visita técnica a Olinalá y una mesa de diálogo con vecinos de esa colonia, Palmillas y otros sectores donde se han reportado osos.

¿Qué pasará con la denuncia por las trampas para osos?

Ahora corresponderá a la autoridad federal determinar si los hechos denunciados ameritan una investigación y, en su caso, establecer si existió alguna infracción o delito.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente de un oso lesionado por alguna de estas tablas. El caso permanece bajo cuestionamiento mientras autoridades ambientales revisan lo ocurrido.