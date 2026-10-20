¿Qué significa que un huracán tenga una trayectoria errática y por qué cambia de rumbo?

La trayectoria errática de un huracán ocurre cuando el ciclón modifica su dirección, avanza de manera irregular o presenta cambios en su desplazamiento. Estos movimientos pueden complicar los pronósticos meteorológicos y obligar a actualizar las zonas bajo vigilancia, por lo que seguir los avisos oficiales es fundamental durante la temporada de ciclones tropicales.

De acuerdo con los criterios de pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el desplazamiento de estos sistemas depende, entre otros factores, de las corrientes atmosféricas que los guían. Por eso, la ruta calculada puede cambiar conforme se incorporan nuevas observaciones y los modelos meteorológicos actualizan sus resultados.

¿Por qué los huracanes cambian de dirección y tiene un trayectoria errática?

Los huracanes no avanzan por una ruta fija; su movimiento está influido por los vientos que predominan en distintos niveles de la atmósfera y por los sistemas de alta y baja presión que rodean al ciclón. Cuando estas condiciones cambian o las corrientes que lo dirigen son débiles, el sistema puede desplazarse lentamente, modificar su rumbo o mostrar movimientos irregulares.

Esto no significa necesariamente que el huracán vaya a fortalecerse o que impactará tierra; la trayectoria y la intensidad son aspectos diferentes que deben analizarse por separado.

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¿Cómo se calcula y pronostica la trayectoria de un huracán?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), publica avisos de ciclones tropicales con datos sobre su ubicación, desplazamiento y trayectoria pronosticada; para elaborar sus estimaciones, los especialistas utilizan observaciones meteorológicas y herramientas de predicción.

El NHC también combina distintos modelos, incluidos los que simulan la evolución de la atmósfera mediante ecuaciones físicas y los que incorporan estadísticas de comportamientos anteriores. Los especialistas comparan sus resultados para preparar el pronóstico oficial, que puede modificarse cuando aparecen nuevos datos.

¿Qué es el cono de trayectoria de un huracán?

El cono de trayectoria representa el área probable por la que podría pasar el centro del ciclón, considerando los errores históricos de los pronósticos; no es una frontera que limite sus efectos: los vientos, las lluvias y las inundaciones pueden alcanzar zonas ubicadas fuera de esa figura.

Por ello, estar fuera del cono no significa que una región esté libre de riesgos.

¿Dónde ver la trayectoria de los huracanes en tiempo real?

Para consultar información actualizada, se pueden revisar los avisos del SMN de Conagua y los mapas del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos; ambas instituciones publican información sobre la ubicación de los sistemas y sus posibles recorridos.

Consultar estos portales permite comparar las actualizaciones oficiales y conocer si cambian las zonas de vigilancia. Ante una amenaza, también es importante atender las indicaciones de Protección Civil.