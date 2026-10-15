¡Alerta en el Tren Ligero! Caída de árbol afecta el servicio; conoce la zona afectada

El Tren Ligero de la Ciudad de México opera de manera provisional entre Tasqueña y Estadio Azteca, luego de que una rama cayera sobre la catenaria en la interestación Tepepan-Periférico, lo que obligó a realizar trabajos para retirar el obstáculo y atender la afectación a la infraestructura eléctrica.

El incidente ocurre este miércoles 14 de octubre, cuando también se prevén lluvias fuertes y posible caída de granizo en 12 alcaldías de la capital, las condiciones meteorológicas podrían complicar los traslados durante la tarde y noche, por lo que los usuarios deberán considerar las modificaciones al transporte y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

¿Qué pasó con el servicio del Tren Ligero?

Personal del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) trabaja en el punto donde quedó la rama sobre la catenaria, el sistema que suministra energía eléctrica a los trenes.

Mientras se realizan las maniobras para retirar el material, el recorrido se mantiene de manera provisional de Tasqueña a Estadio Azteca. Hasta el momento, la información disponible no precisa cuánto durarán los trabajos ni a qué hora podría normalizarse la operación.

Por tal motivo, quienes utilizan esta línea para llegar a sus destinos deberán revisar las actualizaciones del STE antes de salir, especialmente si tienen previsto realizar conexiones con otros medios de transporte.

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#MovilidadCDMX TREN LIGERO Por árbol sobre catenaria en interestación Tepepan - Periférico, servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca. Personal de STE labora en el lugar para el retiro de la rama. https://t.co/Gu8a85OU6i — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) October 14, 2026

Lluvias y granizo podrían complicar los traslados en CDMX

A la afectación ferroviaria se suma el pronóstico meteorológico para la tarde y noche de este miércoles. Protección Civil activó la Alerta Amarilla por lluvias y posible caída de granizo en 12 alcaldías.

La advertencia contempla Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Las precipitaciones pueden reducir la visibilidad, dificultar la circulación vehicular y favorecer encharcamientos, por lo que los desplazamientos podrían tomar más tiempo de lo habitual.

¿Qué deben tomar en cuenta los usuarios?

Quienes viajen en el Tren Ligero deben considerar el servicio provisional y consultar los avisos oficiales para conocer cualquier cambio en la operación; si se trasladan en automóvil o transporte público durante las lluvias, conviene anticipar sus recorridos y extremar precauciones en las vialidades.