Activan EMERGENCIA DE NIVEL 4 en China por tres sismos en menos de tres horas

De acuerdo al Centro de Redes Sismológicas de China, tres sismos en menos de tres horas azotaron la localidad de Yibin, en la provincia central de Sichuan.

A las 5:01 horas, se registró el primer temblor, de magnitud 4.5 y con epicentro a 5 kilómetros de profundidad. Tan solo 7 minutos después, se produjo el segundo movimiento, de magnitud 3. 4 y una profundidad de 6 kilómetros. Mientras que el tercer sismo fue de magnitud 4.4 y se dio a las 7:57 de la mañana.

De acuerdo a los reportes de las autoridades, no hay víctimas mortales ni heridos, pero se mantiene activa la respuesta de emergencia de nivel 4 de la Oficina Sismológica de Sichuan.

