Vuelve a temblar en el Cinturón de Fuego: Reportan tres fuertes sismos en Perú

Ya estamos por llegar a la mitad del mes de septiembre y sigue temblando en el mundo, otra vez en Perú, en la zona del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Hace exactamente dos semanas, el país andino se sacudió con tres movimientos telúricos, lo que se volvió a repetir durante la madrugada de este jueves.

Tres sismos en Perú en la madrugada

Mientras los habitantes de la zona norte de Perú dormían, un sismo de magnitud 5.4 sacudió la región del Amazonas, con un epicentro a 92 kilómetros al noreste del distrito de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.

A las 2:04 horas, el Centro Sismológico Nacional reportó otro movimiento telúrico, esta vez de magnitud 4.1 con epicentro a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva.

Mientras que a 94 kilómetros al noreste del mismo distrito, se reportó el tercer temblor de la madrugada, a las 5:39 horas y con magnitud de 5.0.

¿Hubo daños, heridos o muertos por los tres sismos de Perú?

Hasta el momento, el Centro Sismológico Nacional no ha reportado daños en las estructuras de la zona, tampoco heridos ni personas que hayan perdido la vida.

Perú se ubica en la zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde tienen epicentro cerca del 80% de los sismos que hay en el mundo.

Más de 600 sismos en Perú en lo que va del año

Perú registró durante julio de 2026 su mayor actividad sísmica del año, con 115 movimientos telúricos reportados por el Instituto Geofísico del Perú.

El episodio de mayor relevancia ocurrió el 18 de julio, cuando un temblor de entre 5.4 y 5.5 de magnitud afectó Chupaca y otras zonas de Junín, movimiento que estuvo relacionado con la reactivación de la falla Los Altos del Mantaro y provocó muertes, decenas de personas heridas y daños en viviendas e infraestructura.

La actividad mantiene bajo vigilancia a varios países andinos, ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurren numerosos fenómenos sísmicos y volcánicos. México también pertenece a esta región, aunque los terremotos no necesariamente están conectados entre sí.