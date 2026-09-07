Nuevas alertas en el celular en México, además de los sismos: Qué fenómenos las activarán y a partir de cuándo estarán activas

El sistema de alertas de emergencia en el celular en México se prepara para dar un salto importante durante los próximos meses. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones confirmó que, además del aviso de sismos que ya conocemos, los celulares empezarán a recibir notificaciones de última hora sobre otros fenómenos naturales y climáticos.

¡QUE NO TE TOME POR SORPRESA! CELULARES RECIBIRÁN NUEVAS ALERTAS SOBRE HURACANES, INCENDIOS Y DESLAVES



La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) actualizó el sistema de alertamiento celular para ampliar las notificaciones ante distintos fenómenos naturales.



El… pic.twitter.com/CTjcpk6sbb — 24 Morelos (@24_morelos) September 7, 2026

¿Qué fenómenos naturales activarán las nuevas alertas?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones amplió el catálogo de emergencias que emitirán un aviso en los celulares.

A partir del último trimestre de 2026, las autoridades podrán enviar una Alerta Máxima a los teléfonos móviles en caso de huracanes, inundaciones, incendios forestales, actividad volcánica y deslaves.

¿Va a sonar diferente a la alerta sísmica?

Un punto clave de este cambio es que las nuevas notificaciones por fenómenos naturales tendrán un sonido distinto al tono característico que escuchamos durante la Alerta Máxima por Sismo.

El aviso de temblores tradicional mantendrá su operación y su sonido habitual sin sufrir ninguna modificación.

Avisos de Protección Civil tiempo antes de una desgracia

Además de las alertas de impacto, el sistema sumará los Avisos de Protección Civil. Esta modalidad usará el tono normal de los mensajes SMS de tu teléfono para informarte con horas o días de anticipación sobre frentes fríos extremos, lluvias severas, olas de calor o contingencias por mala calidad del aire, facilitando acciones de prevención o evacuación.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝐒𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐞 𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐞𝐥𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚

𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞𝐫 𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐟𝐞𝐧𝐨́𝐦𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬. pic.twitter.com/X1mKRh9umb — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 7, 2026

¿Necesitas internet para recibir las alertas en el celular?

Para asegurar que toda la población reciba los avisos sin importar su situación telefónica, el servicio funcionará bajo características específicas:



Sin costo: No necesitas contar con saldo ni con un paquete de datos activo.

No necesitas contar con saldo ni con un paquete de datos activo. Sin internet: La señal entra sin requerir conexión a redes Wi-Fi.

La señal entra sin requerir conexión a redes Wi-Fi. Mensaje emergente: La notificación aparecerá de inmediatamente en una ventana emergente en pantalla y no se podrá desactivar.

¿A partir de cuándo comenzarán a llegar los avisos?

La nueva implementación que ayudará a tomar medidas ante riesgos arrancará formalmente durante el último trimestre de este año.

La entrada en función dependerá del tiempo en que las compañías de telefonía móvil concluyan las adecuaciones técnicas requeridas en sus redes para garantizar el envío masivo de la señal.