“Joven, inexperto e ingenuo": Donald Trump se burló de la candidatura de Ron DeSantis

El expresidente Donald Trump se burló del gobernador de Florida, Ron DeSantis, llamándole "Desantimonioso" y mofándose de sus números en las encuestas que lo dan como el ganador de la candidatura republicana por la presidencia de los Estados Unidos por encima de él.

Rob ‘Desantimonioso’ y sus números en las encuestas están cayendo como una piedra. Casi me inclinaría a decir que son caídas récord. La pregunta es, Rob, ¿sólo es joven, inexperto e ingenuo o, lo que es más preocupante, es un tonto que no tiene ni idea de qué demonios está haciendo? Ya tenemos uno de esos en el cargo. No necesitamos otro. Donald Trump / Expresidente de Estados Unidos

Trump también dijo que el manejo de DeSantis de una disputa legal con Disney era "un desastre" y que tenía la intención de "mostrar a las noticias falsas lo duro que es."

Ron tenía cero posibilidades de ganar. El 21 de diciembre de 2017, un hombre llamado Presidente Donald J. Trump apoyó a Ron “Desantimonioso”. Sus encuestas se dispararon, y DeSantis ganó las primarias republicanas 57 a 37. Iba tantos puntos abajo y de repente gana por 20. Donald Trump / Expresidente de Estados Unidos

Añadió que, en 2017, Ron DeSantis no tenía el apoyo necesario para llegar a la gobernación del estado de Florida, hasta que Trump lo impulsó en las primarias republicanas.

El expresidente Trump hizo la declaración en su red social luego del anuncio de la candidatura republicana por la presidencia del gobernador de Florida.|MARCO BELLO/REUTERS

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ha visto envuelto en una agria disputa con Walt Disney Co que comenzó el año pasado cuando la compañía de medios criticó un proyecto de ley estatal sobre identidad sexual y se ha extendido a la supervisión de los servicios municipales en sus parques. Dicha disputa ha sido plenamente criticada por Trump.

La incipiente campaña presidencial de DeSantis buscaba seguir adelante después de que un problemático evento de lanzamiento en línea provocara las burlas de sus rivales, particularmente de Biden y Trump, y renovara las dudas sobre su viabilidad como candidato nacional.

DeSantis planea recorrer los estados de Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur la próxima semana en su primera serie de eventos públicos desde que se unió a la carrera por la nominación republicana en 2024 junto a Trump y otros políticos republicanos.

El gobernador de Florida pronunciará discursos y mantendrá charlas en una gira de cuatro días por 12 ciudades y pueblos del 30 de mayo al 2 de junio, según su equipo de campaña.

No matter what happens, you can hear Ron DeSantis’ agenda loud and clear. pic.twitter.com/5QmgvfiTgQ — Joe Biden (@JoeBiden) May 25, 2023

Joe Biden, como Trump, también se burló de la candidatura de DeSantis

Joe Biden, al igual que Donald Trump, se burló e ironizó la candidatura de Ron DeSantis. El presidente de los Estados Unidos aprovechó las fallas que hubo durante el anuncio de DeSantis en Twitter señalando que "este link si funciona", haciendo alusión a su campaña de recaudación para la reelección.

Adicionalmente, respondió a su candidatura con un video señalando que la agenda de DeSantis se escuchaba "claro y fuerte" en relación a los vetos al aborto y el recorte a programas como el seguro social.

Actualmente Donald Trump lidera las encuestas como el favorito de los republicano para la presidencia de la república. Sin embargo, deberá consolidar su candidautra superando al actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, al senador por Carolina del Sur, Tim Scott y la exembajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley,

Por otra parte, otras figuras políticas podrían lanzar su candidatura como el exvicepresidente de Trump, Mike Pence, Chris Christie, Chris Sununu y Doug Burgum.