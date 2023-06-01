Trump guardó documento clasificado sobre Irán luego de su salida de la Casa Blanca

Los fiscales federales tienen una grabación de audio de 2021 en la que el expresidente Donald Trump reconoce que guardó un documento clasificado del Pentágono sobre un posible ataque a Irán después de dejar la Casa Blanca.

El medio estadounidense CNN, que reveló la información, señaló que no escuchó la grabación, pero sí varias fuentes. Una de ellas dijo que la parte relevante sobre el documento clasificado sobre Irán dura unos dos minutos, y otra fuente dijo que la discusión es una pequeña parte de una reunión mucho más larga.

La continua interferencia del Departamento de Justicia en las elecciones presidenciales es vergonzosa y esta investigación sin mérito debería dejar de malgastar el dinero de los contribuyentes estadounidenses en objetivos políticos demócratas. Portavoz de Donald Trump

En el audio, Trump hace comentarios que sugieren que le gustaría compartir la información, pero también reconoce que no puede hacerlo en su condición de expresidente al salir de la Casa Blanca.

El encargado de dirigir la investigación del Departamento de Justicia sobre Donald Trump, el fiscal especial Jack Smith, se enfocó en la reunión como parte de la investigación criminal contra Trump por el manejo de secretos de seguridad nacional.

Federal prosecutors have Donald Trump on tape in 2021 acknowledging he kept a classified Pentagon document about a potential attack on Iran, sources say https://t.co/VweXsUokPV — CNN (@CNN) May 31, 2023

¿Qué ha dicho Trump en su defensa?

En su defensa, Trump ha negado cualquier delito o estar vinculado a esta acusación. El medio que reveló la información se pusó en contacto con un abogado y portavoz del expresidente.

Es un portavoz de la campaña de Trump quién dijo que las "filtraciones" pretenden "avivar las tensiones" en torno a expresidente.

Durante mayo, en un foro de CNN, a Trump se le preguntó si había mostrado los documentos clasificados a alguien al finalizar su periodo en la presidencia, a lo que Trump respondió: "La verdad es que no. Tendría derecho a hacerlo. Por cierto, fueron desclasificados después."

¿Qué más detalles se saben de esta relevación sobre Trump?

De acuerdo con información disponible, los fiscales federales consultaron a varios testigos sobre la grabación y el documento ante un jurado. Debido a su relevancia, se interrogó al general Mark Milley, uno de los funcionarios de más alto rango de la presidencia de Trump.

De forma inicial, se conoció que los aliados de Trump argumentaron que tenían una "orden permanente de desclasificación" para los documentos que fueron retirados del Despacho Oval. Semanas después Trump dijo a medios nacionales que podía desclasificar "cosas con solo pensarlo."

Sin embargo, no hay indicios de que Trump hubiera seguido el proceso de desclasificación exigido por ley. Sus abogados han evitado decir en los tribunales si Trump desclasificó los registros que tenía en su poder.

Dijeron que la reunión se realizó en julio de 2021 en el club de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey. A ese encuentro asistieron dos personas que trabajaban en la autobiografía del exmandatario y otros dos asesores.

Actualmente se está investigando el manejo de Trump de documentos clasificados.