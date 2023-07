Peso Pluma sueña con tener “20 mujeres de culturas diferentes” y lo tunden en redes

En las últimas horas, el nombre de Peso Pluma se ha vuelto tendencia y no solo por el estreno de su nueva canción con Ryan Castro, sino por un video en el que dejó unas polémicas declaraciones respecto a sus deseos en el camerino, pues en una entrevista aseguró querer tener “20 mujeres de diferentes culturas”.

A pesar de ser el artista más popular de México en la actualidad, estas palabras no pasaron desapercibidas entre sus seguidores y, en especial, para sus detractores, quienes a través de redes sociales criticaron su mentalidad y su manera de referirse a este tema.

A continuación el video subido por la usuaria @nelssiecarrillo, referente a una entrevista con la plataforma de streaming musical Spotify, en donde el cantante de “corridos tumbados” recibe la pregunta "¿Qué es lo que siempre sueño tener en mi vestidor?”, a lo que la “Doble P” responde: "(Mi vestidor) debería tener 20 mujeres y cada una de culturas diferentes”.

Video de Peso Pluma diciendo que le gustaría tener 20 mujeres

Este es el fragmento que generó revuelo en redes, pues de inmediato, Peso Pluma recibió críticas en contra de sus palabras en la misma publicación. Entre los comentarios que más destacaron, se colocan los siguientes:

“Ya me imagino, cómo le han de temblar esas piernitas de pluma que tiene”, “fan de su música pero no de su mentalidad” y “Jajajaja no puede ni con una que va a poder con 20 este venadillo recién nacido”, son las principales frases que se leen en los comentarios de la publicación.

A pesar de que las críticas predominaron en los comentarios, otros interpretaron como “divertidas” sus palabras, en especial por el sentido de la entrevista, la cual fue en un tono relajado y respecto a tópicos más comunes de la vida diaria, como sus dulces favoritos.

Peso Pluma es portada de la revista Billboard

Esta polémica llega en medio de una noticia muy importante en su trayectoria, pues es la portada de la revista Billboard, la publicación sobre música más importante de Estados Unidos y una de las más relevantes alrededor del mundo, quien coloca a Peso Pluma como el máximo referente global del momento.

“Peso Pluma está pesado: El joven de 24 años que lidera la revolución mundial de música mexicana”, ese fue el titular con el que la revista norteamericana presumió la nueva edición con la “Doble P” a la cabeza, en una nueva consolidación de su impacto en la región.