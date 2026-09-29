Turista canadiense es encontrada sin vida dentro de hotel en CDMX; revelan posible causa de muerte

Una turista de nacionalidad canadiense fue localizada sin vida dentro de una habitación de hotel en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

La víctima fue identificada, de manera preliminar, como Ella, Eva Potyrala, residente de Ontario, Canadá. Mientras que su pareja, quien también se encontraba en la habitación, recibió atención médica por posible intoxicación.

Identifican a turista canadiense encontrada sin vida en hotel de CDMX

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes 28 de septiembre en un hotel ubicado sobre la calle Venustiano Carranza número 69, en la colonia Centro.

De acuerdo con la información más reciente, cuerpos de emergencia recibieron una llamada de auxilio sobre una persona que se encontraba inconsciente dentro del cierto.

Al ingresar, personal localizó a la mujer canadiense sin signos vitales. En el mismo lugar se encontraba su novio, quien habría resultado intoxicado y recibió atención médica.

Investigan causa de muerte de la turista canadiense

Los primeros reportes apuntan a una posible intoxicación por inhalación de gas. Sin embargo, hasta el momento, esta versión sigue bajo investigación.

Autoridades deberán realizar la necropsia de ley para determinar qué sustancia provocó la muerte. Incluyendo, cómo llegó el gas a la habitación y si existió alguna falla en las instalaciones del inmueble.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México será la encargada de determinar si el accidente se debió a las instalaciones del inmueble o si existe alguna otra circunstancia que deba ser investigada.

Otra turista fue encontrada sin vida en CDMX: ¿qué le pasó a Nataly Osma?

La muerte de la turista canadiense ocurre pocos días después del caso de Nataly Osma Pinilla, una joven colombiana de 29 años que fue localizada sin vida en el departamento que rentaba en la colonia Tabacalera.

En un primer momento, la presencia de vómito alrededor de la joven llevó a considerar la posibilidad de una intoxicación alimentaria, luego de que había acudido a cenar con una amiga a un restaurante ubicado en Reforma 222.

Sin embargo, los estudios forenses apuntan a una posible intoxicación por monóxido de carbono. Sin que hasta el momento se tenga una línea de investigación clara.