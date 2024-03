¡Orgullo nacional! Viviana Álvarez primera mexicana en conquistar las 14 montañas más altas del mundo

Viviana Álvarez es una alpinista mexicana originaria de Aguascalientes que en el año 2023 se convirtió en la primera mujer mexicana en conquistar las 14 montañas más altas del mundo, es decir los “14 ochomiles”.

En su visita al estudio con nuestros compañeros de Hechos AM, Álvarez les platicó que su pasión empezó cuando tenía 30 años, “luego de muchos años de trabajar detrás de un escritorio”.

Este “orgullo nacional” estudió la carrera de administración y contó que durante mucho tiempo se dedicó a esa área porque pensó que ese sería su camino pero que el Pico de Orizaba se le atravesó en su camino.

Todo comenzó cuando veía las fotografías de sus amigos, dice que algo le llamó la atención, como en Aguascalientes no hay montañas, no tenía alguna referencia pero se interesó por el Pico de Orizaba y comenzó a trabajar en ese primer ascenso que le cambió la vida: “es en la cima del Pico de Orizaba, en esa primer montaña en donde entra esa imagen bueno sí, así se ve de lo más alto de México, en el techo de México, ¿cómo se verá desde lo más alto del planeta? En el Everest.

¿Cuánto dinero necesito para subir al Everest?

Esta alpinista mexicana quien se convirtió en la primera mujer del continente americano en escalar las 14 montañas más altas del mundo, ha logrado hacer cumbre en el Everest, el K2, la Kanchenjunga, el Lhotse, Makalu, el Cho Oyu, la Dhaulagiri, el Manaslu, la Nanga Parbat, la Annapurna, el Gasherbrum I, Broad Peak, Gasherbrum II, además del Shisha Pangma.

Ella dice que para lograr esas proezas, se debe de entrenar mucho pero además de que, por supuesto, se necesita parte del financiamiento, la alpinista hidrocálida estima que para subir al Everest se necesita de aproximadamente 1 millón de pesos.

“Realmente es una expedición muy cara porque son meses, yo para subir al Everest, tarde 42 días que es todo un proceso de aclimatación, entonces definitivamente llegar al campamento base es un éxito porque quiere decir que juntaste el presupuesto” contó Viviana Álvarez en Hechos AM.

Ella asegura que en su caso, “el tema de patrocinios, cuando inicias una empresa, una marca y no hay un respaldo,-no, no he subido montañas, pero necesito patrocinios para poder subir esas montañas. Entonces a mí me tocó vender mi auto renunciar a varios trabajos que son parte como de ese camino de toma de decisiones o sacrificios para poder haber llegado ahí”. Esta mexicana le agradece a sus patrocinadores porque sin ellos no habría podido lograr su hazaña.