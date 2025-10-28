Con el entusiasmo que lo caracteriza, el gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez presentaron en la Ciudad de México todo lo que Nuevo León ofrecerá al mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El mandatario aseguró que Monterrey será “la sede más norteña” del torneo, destacando la infraestructura moderna y la gran hospitalidad que distingue a los regiomontanos.

“Monterrey está listo para recibirlos: nuevo aeropuerto, nuevas carreteras, nueva aduana, nuevos vuelos directos... Seremos la sede más norteña de todo el mundial”, afirmó García.

El estado albergará tres partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final, convirtiéndose en una de las plazas más importantes para el evento deportivo más grande del planeta.

Monterrey, listo para recibir al mundo

El gobernador destacó que la conectividad aérea, la oferta hotelera y la infraestructura del estado lo posicionan como un destino de clase mundial.

Además, adelantó que el Fan Fest más grande del mundo se realizará en el Parque Fundidora, donde miles de aficionados podrán disfrutar de los partidos en un ambiente familiar, lleno de música, comida y cultura regia.

Monterrey no solo será una sede de fútbol, sino también una ventana para mostrar la esencia del norte de México: su gastronomía, su gente y su espíritu trabajador.

“Con todo esto, decirles: bienvenidos al Mundial de Nuevo León, la sede más norteña. ¡Arráncate, compadre!”, exclamó García para cerrar su mensaje.

El sabor y la pasión regia en la Copa del Mundo

Entre cabrio, carne asada y buena música, el estado busca dejar huella como una de las sedes más vibrantes del Mundial 2026.

Su objetivo es mostrar una cara moderna, segura y llena de energía, lista para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Nuevo León no solo quiere ser anfitrión, sino también convertirse en el corazón del fútbol en el norte del país.