Mujer denuncia en Twitter agresión por parte de encapuchadas

Una mujer identificada en Twitter como @_nnux realizó una denuncia en redes sociales por la agresión que presuntamente sufrió su mamá por parte de un grupo de cuatro mujeres encapuchadas.

Supuestamente, las violentadoras estaban armadas con tubos y bastones cuando destruyeron el automóvil de su madre, en la calle República de Cuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La usuaria contó que su mamá iba en el coche cuando se topó a las presuntas agresoras bloqueando la calle y pidiendo dinero, pero su mamá les dijo que no tenía y comenzaron los ataques.

“Hoy mi mamá fue atacada afuera de la casa Okupa en la calle Cuba, por cuatro mujeres encapuchadas. Estoy furiosa y estoy triste que estas cosas se hagan en nombre feminismo”, escribió @_nnux.

Video de la agresión en Twitter, muestra cómo las encapuchadas destruyen la camioneta

En su relato agregó que la víctima sacó su celular para grabar y en ese momento “se le fueron encima y le empezaron a destruir el coche con tubos de metal y a insultarla”.





En el video que circula en Twitter, se escucha a una de las agresoras con un altavoz que advierte a la propietaria del vehículo “te estamos diciendo que te vayas ya… somos peores, somos capaces de hacer más”.

Cabe señalar que en dicho video se ve cómo la víctima se aleja del auto mientras las encapuchadas lo destruyen y abren la puerta del conductor.

Me acaban de pasar este video un poco más largo en el que se ve el momento en el que mi mamá sigue dentro del coche, cómo sale con las manos en alto diciendo que es profesora y pide ayuda. Se me parte el corazón. pic.twitter.com/bngEaNw2dC — Nnux (@_nnux) April 15, 2022

La Fiscalía capitalina responde la denuncia de la víctima, vía Twitter

En respuesta, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, contestó la denuncia en Twitter, orientando a las víctimas a levantar un señalamiento formal.

“Buen día @_nnux le compartimos el número telefónico 55 5200 9000 de la @FiscaliaCDMX donde le brindarán orientación para la atención correspondiente”, le respondió la Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Ciudadana en Twitter .

Hija de la víctima reprueba la agresión de las encapuchas a su mamá

Finalmente, @_nnux agregó que le quitaron el celular y que su mamá no resultó lesionada; además, agregó que ella se considera feminista, pero que reprueba la agresión por parte de las encapuchadas.

“Desde hace tiempo he estado muy confundida respecto a estos grupos radicales. Entiendo la rabia, entiendo querer pintar los nombres de las víctimas por toda la ciudad. ¿Pero esto? ¿Cerrar las calles y atacar de esta manera a una mujer porque no te da dinero? ¿A dónde vamos con esto? Creo que es momento de pausar y reflexionar. No puedo entender cómo esto va de la mano con pedir justicia para las mujeres”, cuestiona @_nnux quien resaltó que se considera feminista, pero resaltó que le parece grave que estemos llegando a esto.

El equipo de Fuerza Informativa Azteca contactó a @_nnux para conocer los detalles del delito, pero su mamá decidió que por el momento no dará entrevista.

Al preguntarle si fue a denunciar los hechos ante el ministerio público dijo que “en eso está mi mamá".