¿No te quedaste en la UNAM? Atención porque la UACM abre más de 800 lugares para 18 licenciaturas

Si este año no alcanzaste un lugar en la universidad que buscabas, todavía hay una opción. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) abrió una oferta especial de 864 espacios para nuevo ingreso en 18 licenciaturas, distribuidos en sus planteles San Lorenzo Tezonco, Del Valle, Centro Histórico y Cuautepec.

El registro comenzará a las 10:00 horas del lunes 21 de septiembre y terminará el viernes 25 de septiembre de 2026. Las personas interesadas deberán ingresar al Sistema de Aspirantes de la UACM, completar el proceso y cargar los documentos solicitados.

¿Qué licenciaturas tienen lugares disponibles en la UACM?

La oferta incluye carreras de áreas sociales, humanidades, salud, ingeniería y ciencias. Los espacios están repartidos de la siguiente manera:

Arte y Patrimonio Cultural: 36 lugares

Ciencia Política y Administración Urbana: 91

Ciencias Ambientales: 20

Ciencias Sociales: 50

Comunicación y Cultura: 29

Creación Literaria: 58

Derecho: 13

Filosofía e Historia de las Ideas: 72

Historia y Sociedad Contemporánea: 49

Ingeniería en Software: 16

Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano: 14

Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales: 44

Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones: 49

Ingeniería en Sistemas Energéticos: 61

Modelación Matemática: 79

Nutrición y Salud: 29

Promoción de la Salud: 141

Protección Civil y Gestión de Riesgos: 13

¿Cómo registrarse para los lugares de la UACM?

El registro estará disponible del 21 al 25 de septiembre en el sitio de la oferta especial de la universidad. Al terminar, el sistema generará una Cédula de Registro con un folio, que deberá conservarse porque será necesario para consultar los resultados.

Los trámites son gratuitos y la asignación de los espacios se realizará mediante un sorteo público.

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Del 21 al 25 de septiembre podrás hacer tu registro a la Oferta Especial 2026 de la UACM.

Revisa los lugares, planteles y licenciaturas disponibles en:https://t.co/Js4kQElKcV

La educación superior es tu derecho. ¡Te estamos esperando! pic.twitter.com/Z06bW61YAw — UACM (@UACM) September 15, 2026

¿Cuándo será el sorteo de la UACM y cuándo salen los resultados?

El sorteo extraordinario se realizará el martes 6 de octubre de 2026 a las 13:30 horas y será transmitido a través de la página de la UACM.

La lista de personas seleccionadas se publicará posteriormente, el jueves 8 de octubre de 2026.

Esta oferta especial forma parte de la iniciativa federal “Educación Superior 2026” y busca ampliar las opciones para jóvenes que buscan ingresar a una institución de educación superior.

La convocatoria mantiene los principios de gratuidad, transparencia, no selectividad y asignación mediante sorteo público.

¿La UACM ofrece apoyo para estudiantes con discapacidad?

Sí. La universidad cuenta con programas de acompañamiento para estudiantes con discapacidad.

El programa Letras Habladas, ubicado en San Lorenzo Tezonco, brinda apoyo a personas con discapacidad visual mediante materiales en audio, texto magnificado y braille. Para solicitar orientación se puede escribir a letras.habladas@uacm.edu.mx.

También está Letras Señadas, dirigido a estudiantes con discapacidad auditiva cuya lengua materna es la Lengua de Señas Mexicana. Para esta convocatoria, el servicio estará disponible únicamente para quienes se inscriban en Comunicación y Cultura, turno vespertino, en San Lorenzo Tezonco.

La convocatoria y el registro se encuentran en la página oficial de la UACM: uacm.edu.mx/ofertaespecial-2026.