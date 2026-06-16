Caen “Los Patos”: Vinculan a proceso a presuntos integrantes de peligrosa cédula en Iztapalapa; dictan prisión preventiva

Cuatro integrantes de la cédula delictiva "Los Patos" fueron vinculados a proceso, por su presunta participación en actividades ilícitas en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX); están relacionados con narcomenudeo y robo con violencia.

Al parecer, esta cédula delictiva también está vinculada con el grupo criminal "Los Bubus". A los cuatro integrantes se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva, mientras avanza el proceso legal.

Así fue el operativo para capturar a integrantes de "Los Patos"

La detención de Ehtan "N", Elvira "N", Iván "N" y Jaqueline "N", se llevó a cabo el pasado 11 de junio 2026, en calles de la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón, en la alcaldía Iztapalapa, en la CDMX, por agentes del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Guardia Nacional.

Durante la detención, los cuatro integrantes de "Los Patos" se aseguraron alrededor de 139 envoltorios con narcóticos, una bolsa con metanfetamina a granel y dos teléfonos celulares.

La audiencia se llevó acabo el pasado 13 de junio 2026, en el que la Fiscalía de la Ciudad de México formuló imputación y presentó dictámenes periciales y otros datos de prueba obtenidos durante la investigación.

Mediante dictámenes periciales y otros datos de prueba obtuvimos la vinculación a proceso de cuatro probables integrantes de la célula delictiva “Los Patos”, relacionada con actividades de narcomenudeo y robo con violencia en la alcaldía Iztapalapa.



Derivado de una denuncia… pic.twitter.com/5FgUG90liQ — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 16, 2026

¿Cuáles son los cargos de los cuatro integrantes de "Los Patos" en Iztapalapa?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reveló que Ethan "N" y Elvira "N", enfrentarán cargos por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, bajo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por su parte, Iván “N” y Jaqueline “N” fueron vinculados por narcotráfico debido a la cantidad de sustancias aseguradas, por lo que su proceso continuará bajo competencia de la Fiscalía General de la República. Al momento de su detención se les encontró una cantidad de narcóticos superior a los 700 gramos.

Al tratarse de un delito del ámbito federal, la Fiscalía General de la República (FGR) continuará con las actuaciones correspondientes.