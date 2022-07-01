Ucrania vence a Rusia, designan sopa borsch como patrimonio de Unesco

Ucrania obtiene una victoria frente a Rusia, la Unesco designa a la sopa borsch ucraniana como Patrimonio Cultural Inmaterial, un platillo también reivindicado como propio por parte de Rusia.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), anunció la inscripción con carácter de urgente, como Patrimonio Cultural Inmaterial, de la sopa borsch ucraniana, un platillo hecho a base de remolacha (betabel) que también es reivindicado como propio por parte de Rusia.

La sopa borsch es un plato cuyo origen se han disputado históricamente entre Rusia y Ucrania, por lo que residentes de Kiev consideran la designación como una auténtica victoria política frente a Moscú.

🔴BREAKING: Culture of Ukrainian borscht cooking inscribed on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding.



This #IntangibleHeritage is threatened by the fragmentation of communities due to war but is a symbol of hope for them.https://t.co/ksqkoSTMjD pic.twitter.com/idcVcR7R8t — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) July 1, 2022

Ucrania le gana a Rusia en batalla culinaria por la sopa borsch

En un comunicado de la Unesco, se señala que: "El conflicto armado ha amenazado su viabilidad, el desplazamiento de poblaciones y de los que conocen la receta. Las personas no pueden ni siquiera cocinar o cultivar las verduras que lleva el -borsch-. Y tampoco pueden reunirse para comerlo y eso amenaza el bienestar social y cultura de la comunidad".

Cabe señalar que en el mensaje del organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas, se evita citar a Rusia, sin embargo es del conocimiento público que la nación dirigida por Vladímir Putin, también ha reivindicado como suya la tradición de la sopa borsch.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), también advirtió que ese registro "no implica la exclusividad, ni la propiedad, del patrimonio en cuestión".

Sin embargo, Oleksandr Tkachenko, ministro de Cultura de Ucrania, "echó las campanas al vuelo" y en su perfil de Facebook y Twitter publicó: "¡La victoria en la guerra por la borsch es nuestra!".

El funcionario ucraniano también señaló que: "Estaremos encantados de compartir la borsch y sus recetas con todos los países civilizados, y también con los incivilizados, para que tengan al menos algo ligero, sabroso y ucranio".

Oleksandr Tkachenko, ministro de Cultura de Ucrania:

Ahora es oficialmente un plato ucranio.

Cabe señalar que Ucrania ya había enviado su candidatura para inscribir a la sopa borsch como patrimonio de Unesco, lo hizo en el año 2021, antes de llamada "Operación Militar Espacial" de Rusia en Ucrania que comenzó en el mes de febrero de 2022.

Перемога у війні за борщ- наша! 🇺🇦

Як і всі наступні💪🏻

На позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням @MKIPUkraine “Культура приготування українського борщу” внесено до Списку нематеріальної культурної спадщини @UNESCO pic.twitter.com/iTMNub1ZO1 — Tkachenko Oleksandr (@otkachenkoua) July 1, 2022

¿Que tiene el borsch?

Normalmente, la sopa borsch se elabora combinando caldo de carne o huesos con un salteado de verduras, que, además de las remolachas (betabel), suelen incluir repollo, zanahorias, cebollas, patatas y tomates.

La sopa borsch, cuya base es el betabel, es un plato tradicional en varias cocinas, como la cocina de Ucrania y de otros países de Europa del Este, como Rusia y hasta en el norte de Asia.