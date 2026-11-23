Arranca la última semana de depósitos de los programas de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar del bimestre noviembre-diciembre de 2026.

Si todavía no recibes tu apoyo o tienes dudas sobre qué día te toca acudir al banco, te compartimos el calendario oficial por orden alfabético del lunes 23 al viernes 27 de noviembre.

¿Qué letras cobran cada día?

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar del lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 2026

De acuerdo con el calendario oficial de pago para el bimestre noviembre-diciembre 2026, la entrega de recursos de esta última semana queda organizada según la letra inicial de tu primer apellido de la siguiente manera:

Lunes 23 de noviembre: Letra R

Letra R Martes 24 de noviembre: Letra R

Letra R Miércoles 25 de noviembre: Letra S

Letra S Jueves 26 de noviembre: Letras T, U, V

Letras T, U, V Viernes 27 de noviembre: Letras W, X, Y, Z

Por qué la letra R tiene dos días asignados en el calendario

Al igual que ocurrió anteriormente con las letras C y M durante este operativo de pago, las personas cuyo primer apellido inicia con la letra R cuentan con dos jornadas consecutivas, lunes 23 y martes 24 de noviembre, para recibir su depósito sin saturaciones.

💳 ¡Las #PensionesBienestar inician sus pagos en noviembre!



🗓️ Checa cuándo tendrás tu depósito si recibes la #PensiónMujeresBienestar, #PensiónAdultosMayores, #PensiónDiscapacidad o el Programa de #MujeresTrabajadoras.#SembrandoVida realizará su pago el día 11. 🌱 pic.twitter.com/4KRl1kN5A9 — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 26, 2026

¿Qué programas del Bienstar reciben su depósito esta semana?

El calendario aplica para los beneficiarios de la Pensión Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión Personas con Discapacidad, Programa Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

¿Es el último pago del año de la Pensión Bienestar?

Este depósito cubre el último periodo del año, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026, cuya forma de dispersión arrancó desde el martes 3 de noviembre con la letra A y concluye este viernes 27.

Cuándo puedes retirar o utilizar tu dinero

Las autoridades recuerdan a los derechohabientes que a partir del día del depósito ya puedes disponer de tu pago, ya sea retirando en ventanilla o cajeros automáticos del Banco del Bienestar, o pagando directamente con tu tarjeta en establecimientos.