El Papa Francisco es dado de alta: últimas noticias de hoy en México y el mundo

Este 01 de abril de 2023, la Oficina de Prensa de la Santa Sede del Vaticano dio a conocer, a través de un comunicado, que el Papa Francisco fue dado de alta del Hospital Universitario A. Gemelli, ubicado en Roma, Italia. Por otro lado, este sábado se reportó la caída de un globo aerostático en Teotihuacán, Estado de México. Consulta estas y las últimas noticias de hoy en Fuerza Informativa Azteca.



El Papa Francisco volvió al Vaticano

A través de un comunicado, el Vaticano detalló que el Pontífice mañana presidirá la misa por el inicio de Semana Santa. Tras darse a conocer la noticia, decenas de fieles mostraron su felicidad, lo que el Papa Francisco agradeció mediante sus redes sociales.

Doy las gracias a todos por su cercanía y sus oraciones. Encomiendo a María a los enfermos, sobre todo a los niños, como los que he visitado en Oncología del Gemelli. Oremos por cuantos sufren la pérdida de sus seres queridos y por quienes trabajan en los hospitales. Los admiro. pic.twitter.com/hPjPokc8BU — Papa Francisco (@Pontifex_es) April 1, 2023

Se incendia globo aerostático en San Juan Teotihuacán, Estado de México

Esta mañana, en la zona de San Juan Teotihuacán, Estado de México, se registró el incendio y desplome de un globo aerostático; el momento fue captado en video. Al lugar arribaron unidades de emergencia, quienes confirmaron la muerte de dos personas, además de una menor lesionada



SAT anuncia prórroga para comprobantes fiscales 4.0; hay nueva fecha límite

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una prórroga para dar facilidades a los contribuyentes que están migrando al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI o factura) 4.0, con el fin de apoyar al cumplimiento de las obligaciones fiscales.



Vinculan a proceso a jefe de almacén Diconsa

Un juez vinculó a proceso a José Elías “A”, jefe de almacén de Diconsa en Guanajuato, quien fue detenido el 30 de marzo pasado en Celaya. Con él, suman 10 los detenidos por el desfalco superior a los 142 millones de pesos en agravio de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).



Balacera en Plaza U de Morelia, Michoacán

Este sábado se reportó una Balacera en Plaza U de Morelia, Michoacán; según los primeros reportes, varias personas resultaron heridas. La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que ya se movilizó la Guardia Nacional para dar con el responsable de la agresión.