Últimas noticias de los sismos en México HOY: Temblor frente a San José del Cabo este 30 de octubre

Los sismos en México se deben a que geográficamente nos ubicamos en el Cinturón de Fuego, donde ocurren la gran mayoría de los movimientos telúricos a nivel mundial.

Por lo anterior, todos los días se registran temblores en nuestro país, principalmente en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Si son de mayor magnitud, llegan a percibirse en la Ciudad de México (CDMX).