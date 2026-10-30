Últimas noticias de los sismos en México HOY: Temblor frente a San José del Cabo este 30 de octubre
El hecho de que todos los días ocurran sismos en México se debe a que nos ubicamos sobre placas tectónicas; sus movimientos determinan la intensidad.
Los sismos en México se deben a que geográficamente nos ubicamos en el Cinturón de Fuego, donde ocurren la gran mayoría de los movimientos telúricos a nivel mundial.
Por lo anterior, todos los días se registran temblores en nuestro país, principalmente en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Si son de mayor magnitud, llegan a percibirse en la Ciudad de México (CDMX).
Todo sobre los temblores sentidos en México
¿Cuál fue la magnitud del temblor en Chiapas?
Este viernes se confirmó un temblor de magnitud 4.2 a 128 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Las autoridades de Protección Civil no reportaron percepción de este movimiento.
Tiembla frente a Baja California Sur
El Servicio Sismológico confirmó que la mañana de este 30 de octubre hubo un sismo de magnitud 4.3 a 238 kilómetros al sureste de San José del Cabo, Baja California Sur.
Vuelve a temblar en Pinotepa Nacional
Fue una madrugada de temblores en Pinotepa Nacional, ya que alrededor de las 4:06 de la mañana ocurrió otro sismo, de magnitud 4.3 a 59 kilómetros de este municipio oaxaqueño.
SISMO Magnitud 4.3 Loc 59 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 30/10/26 04:06:16 Lat 15.86 Lon -98.28 Pf 13 km https://t.co/9XT72Yq2EN— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 30, 2026
Sismo de magnitud 4.1 en Pinotepa Nacional
Durante la madrugada se registró un sismo de magnitud 4.1, a 53 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, sin que se reportaran daños por el movimiento.