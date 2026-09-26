¿De rajas o de dulce? Oso entra a una casa en San Pedro, NL, y se come los tamales

Un oso hizo de las suyas en una casa de San Pedro Garza García, NL, disfrutando de un festín poco común, este hecho dejó sorprendidos a vecinos de la zona.

Este curioso incidente tuvo lugar en la madrugada de este sábado, donde Protección Civil fue alertada alrededor de la medianoche en una propiedad en la calle Mora, confirmada por el propietario, quien reportó que el oso se apropió de alimentos, incluyendo los tamales.

Tras recibir la alerta, las autoridades locales inspeccionaron la vivienda y sus alrededores, encontrando que el animal ya se había marchado por la parte trasera de la casa. Según el dueño, el oso ingresó, causó daños menores y saqueó el refrigerador, siendo visto por la parte trasera tras su travesura culinaria.

🐻 Durante la madrugada de este sábado, un oso negro entró a una casa de la colonia Olinalá en busca de alimentos, en San Pedro.



Durante su búsqueda, el ejemplar dio con el refrigerador, lo abrió y sacó unos tamales, mismos que comió ante la mirada de asombro del dueño, quien… pic.twitter.com/WJ2t5JL46M — INFO7MTY (@info7mty) September 26, 2026

Autoridades emiten recomendaciones sobre este hecho

Las autoridades recomendaron al propietario mantener cerradas las puertas y accesos de la vivienda, así como evitar dejar alimentos o residuos que puedan atraer al animal.

También se pidió dar aviso a las autoridades correspondientes en caso de que el oso vuelva a ser observado en la zona.

Protección Civil de Nuevo León efectuó un recorrido e inspección del área inmediata, pero no logró visualizar nuevamente al ejemplar. Al momento de la valoración no se observó presencia del oso ni una situación de riesgo inmediato para los habitantes.

¿Qué hacer en caso de un ataque de oso?

En caso de enfrentarte a un posible ataque de oso, especialistas en el tema recomiendan seguir estas indicaciones:

Si te encuentras con un oso (o él se encuentra contigo), el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS, por sus siglas en inglés) aconseja que te quedes donde estás o te apartes lentamente.

Evita correr o gritar. No te subas a un árbol, ya que tanto los osos pardos como los negros también pueden trepar. En su lugar, actúa como una presa difícil y grande: agita lentamente los brazos para parecer más grande e intenta mantener la calma.

Habla en voz alta, tanto para tranquilizarte como para hacerle saber al oso que eres humano, según recomienda la agencia.

Guarda cuidadosamente la comida y la basura, y viaja en grupo. Recuerda, tanto con los osos como con cualquier otro animal, nunca te interpongas entre una madre y sus crías.

Finalmente, si te ataca un oso pardo, el NPS dice que debes hacerte el muerto, tumbado con el estómago hacia abajo (ya que se abre más fácilmente) y dejarte la mochila puesta (si la llevas) para protegerte mejor.

El consejo es diferente para los osos negros más pequeños: no te hagas el muerto. En lugar de eso, intenta escapar o defenderte, dice el NPS, que debes concentrar tus golpes en la cara y el hocico del animal.

Con información de INFO 7