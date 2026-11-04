¡Regresan las unidades móviles de licencias al Edomex! Consulta dónde estarán en noviembre
Tras el Día de Muertos, regresan las unidades móviles para licencia de conducir en el Edomex; consulta qué municipios visitarán y dónde estarán ubicadas.
Después de la pausa por el Día de Muertos, las unidades móviles para tramitar tu licencia de conducir en el Edomex reanudan sus recorridos por distintos municipios. Del 5 al 7 de noviembre de 2026, los vehículos de atención estarán disponibles para automovilistas particulares y operadores del transporte público que necesiten realizar este trámite.
¿Dónde estarán las unidades móviles de licencias en Edomex y qué días podrás encontrarlas? La programación incluye Acolman, Naucalpan, Tlalmanalco, Lerma, Villa de Allende, Zumpango, Amecameca, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Huehuetoca y Toluca. Consulta las fechas, ubicaciones y horarios para identificar cuándo llegará el servicio a tu municipio.
¿Dónde estarán las unidades móviles para tramitar licencias en Edomex del 5 al 7 de noviembre?
Las unidades móviles para tramitar licencias de conducir recorrerán distintos municipios del Estado de México del 5 al 7 de noviembre de 2026, con módulos para operadores de transporte público y automovilistas particulares. Los servicios estarán disponibles en puntos como plazas cívicas y explanadas frente a palacios municipales.
A continuación, te compartimos las fechas y ubicaciones de cada sede para que puedas identificar dónde realizar tu trámite.
Unidades móviles para tramitar licencias en Edomex: servicio público
Jueves 5 de noviembre
- Acolman: frente al Palacio Municipal.
- Naucalpan: colonia Plan de Ayala Segunda Sección.
- Tlalmanalco: colonia San Cristóbal Tezopilo.
- Lerma: frente al Palacio Municipal.
- Villa de Allende: Plaza Allende, frente al Palacio Municipal.
- Zumpango: frente al Palacio Municipal.
Viernes 6 de noviembre
- Tlalmanalco: colonia San Cristóbal Tezopilo.
- Amecameca: frente al Palacio Municipal.
- Chimalhuacán: Plaza Cívica Vidrieros.
- Lerma: frente al Palacio Municipal.
- Villa de Allende: Plaza Allende, frente al Palacio Municipal.
- Zumpango: frente al Palacio Municipal.
Sábado 7 de noviembre
- Zumpango: frente al Palacio Municipal.
- Lerma: frente al Palacio Municipal.
- Villa de Allende: Plaza Allende, frente al Palacio Municipal.
Unidades móviles para tramitar licencias en Edomex: servicio particular
Jueves 5 de noviembre
- Chimalhuacán: Plaza Cívica Vidrieros.
- Nezahualcóyotl: frente al Palacio Municipal.
- Huehuetoca: frente al Palacio Municipal.
- Lerma: frente al Palacio Municipal.
- Villa de Allende: Plaza Allende, frente al Palacio Municipal.
- Zumpango: frente al Palacio Municipal.
Viernes 6 de noviembre
- Toluca: Andador España, barrio de Zopilocalco Sur.
- Chimalhuacán: Plaza Cívica Vidrieros.
- Nezahualcóyotl: frente al Palacio Municipal.
- Huehuetoca: frente al Palacio Municipal.
- Lerma: frente al Palacio Municipal.
- Villa de Allende: Plaza Allende, frente al Palacio Municipal.
- Zumpango: frente al Palacio Municipal.
Sábado 7 de noviembre
- Zumpango: frente al Palacio Municipal.
- Lerma: frente al Palacio Municipal.
- Villa de Allende: Plaza Allende, frente al Palacio Municipal.
- Caravanas Itinerantes por la Justicia Social
Viernes 6 de noviembre
- Zumpango: frente al Palacio Municipal.
Sábado 7 de noviembre
- Zumpango: frente al Palacio Municipal.
- Lerma: frente al Palacio Municipal.
- Villa de Allende: Plaza Allende, frente al Palacio Municipal.
Horarios de atención
Recepción de documentos: de 09:00 a 17:30 horas.
Horario de servicio: hasta las 18:00 horas.
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¿Cuánto cuesta la licencia Edomex 2026 y qué documentos necesitas?
Antes de acudir a una unidad móvil para tramitar tu Licencia Edomex 2026, revisa los costos y reúne los requisitos para evitar contratiempos. La licencia tipo A para automovilistas y la tipo C para motociclistas cuestan 777 pesos; la tipo E para chofer particular tiene un precio de mil 17 pesos.
Los permisos provisionales tipo B y A para menores cuestan 777 y 3 mil 694 pesos, respectivamente, mientras que el duplicado tiene un costo de 525 pesos.
Para realizar el trámite necesitas acta de nacimiento o carta de naturalización, CURP certificada y actualizada, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y comprobante de pago.
Si es tu primera licencia, también deberás aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito estatal; para renovar, lleva tu licencia anterior.