Uso de celulares en las aulas: UNAM apuesta por regular su uso y no por una restricción general

La discusión sobre el uso de teléfonos celulares en las aulas llegó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde su rector, Leonardo Lomelí, conoce qué es lo que espera la UNAM con este debate.

Uso de celulares en la UNAM

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, señaló que la Universidad tiene atribuciones para regular el uso de teléfonos celulares dentro de las aulas, aunque descartó, por ahora, una restricción general para los estudiantes mayores de edad.

De acuerdo con el video de la periodista Laura Toribio, Lomelí indicó que el tema será discutido próximamente. Señaló que la próxima semana tendrá una reunión con el Consejo de Inteligencia Artificial, donde abordará esta discusión.

Ante la posibilidad de establecer una regulación o una restricción al uso de estos dispositivos, el rector expresó su postura a favor de regular su utilización en las aulas y no establecer una restricción general.

📱 ¿Regular o restringir los celulares en la @UNAM_MX? Esto dice el rector Leonardo Lomelí.



📹 pic.twitter.com/3WR5hUUakl — Laura Toribio (@LauraToribio2) September 23, 2026

Regulación de celulares en las escuelas

El Consejo Nacional de Autoridades Educativas aprobó por unanimidad un acuerdo para regular el uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas del país.

En la primaria y secundaria, la medida establece una restricción total durante toda la jornada escolar en estos dos niveles.

Mientras que para el bachillerato y la educación superior, la SEP indicó que las reglas serán definidas por cada una de las comunidades educativas.

Durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del #CONAEDU logramos un acuerdo unánime para regular el uso de celulares en las aulas.



A la par de esta medida, fortalecemos el cuidado de la salud mental de adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años con la estrategia "El… pic.twitter.com/lXdh2DvMVk — Mario Delgado (@mario_delgado) September 18, 2026

Esta regulación de celulares comenzará a aplicarse a partir de octubre de 2026, buscando favorecer la concentración, el aprendizaje y la convivencia entre los estudiantes.

"Para informar realizaremos una campaña de difusión, asambleas escolares, actividades en aulas y entregaremos más de 16 millones de guías a estudiantes, familias y docentes", informó por medio de sus cuentas oficiales Mario Delgado, secretario de Educación Pública del Gobierno.

Además, se realizará una campaña de difusión, asambleas escolares y actividades en los salones para dar a conocer estas medidas.

