Vacunación invernal 2026-2027: cuándo inicia la campaña y dónde acudir

La campaña de vacunación para la temporada invernal 2026-2027 busca facilitar el acceso a las vacunas durante los meses de frío. Si quieres proteger tu salud y la de tu familia, te contamos qué vacunas se aplicarán, cuándo inicia la jornada y cuáles son las fechas y sedes habilitadas para acudir.

¿Qué vacunas se aplican en la campaña de vacunación invernal 2026-2027?

La campaña de vacunación para la temporada invernal contempla la aplicación de vacunas contra la influenza estacional y la COVID-19.

De acuerdo con los lineamientos de la estrategia, ambas vacunas pueden aplicarse de manera simultánea a las personas que forman parte de los grupos objetivo de cada inmunización.

Para esta temporada, las instituciones que integran el sector salud público utilizarán la vacuna contra la influenza estacional trivalente, que contiene componentes antigénicos correspondientes a dos virus de influenza A y uno de influenza B.

Asimismo, durante la campaña se utilizarán vacunas contra la COVID-19 con formulaciones actualizadas, de acuerdo con las autorizaciones sanitarias correspondientes en México.

¿Se pueden aplicar al mismo tiempo las vacunas contra la influenza y la COVID-19?

Sí. Los lineamientos señalan la aplicación simultánea de las vacunas contra la COVID-19 y la influenza estacional disponibles en México.

Las vacunas pueden aplicarse en la región deltoidea de brazos distintos. En menores de 18 meses, la aplicación puede realizarse en el tercio medio de la cara anterolateral externa de los muslos.

¿Cuándo inicia la campaña de vacunación invernal 2026-2027 y dónde acudir?

La campaña de vacunación para la temporada invernal 2026-2027 inició el 12 de octubre de 2026 y concluirá el 31 de marzo de 2027.

Para recibir las vacunas correspondientes, la población puede acudir a su unidad de salud más cercana. También puede consultar los puntos de vacunación disponibles en el portal oficial.

Durante la temporada invernal, la vacunación es una de las principales medidas para reducir el riesgo de complicaciones por enfermedades respiratorias como la influenza y la COVID-19.

Por ello, es importante que las personas que forman parte de los grupos de objetivo acudan a los centros de salud para recibir las dosis correspondientes y complementen la protección con medidas preventivas durante los meses de frío.

