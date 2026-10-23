“Vance” cambia de dirección en el Pacífico: ¿cuándo se convertirá en un huracán mayor?

¡Categoría 3 a la vista! “Vance” dejará de ser una tormenta tropical para convertirse en un huracán de gran intensidad durante este viernes 23 de octubre, mientras permanece cerca del Pacífico mexicano.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) apuntan a que el ciclón podría ser un huracán de categoría mayor en la escala Saffir-Simpson, pero ¿traerá lluvias a México?

¿Cuándo “Vance” se convertirá en huracán?

Debido a que la tormenta tropical se encuentra mar adentro, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el sistema se mueve de manera lenta hacia el noroeste.

Pero aquí entra un factor muy importante: si permanece más tiempo sobre aguas cálidas del océano, “Vance” puede intensificarse de manera rápida, al punto de llegar a ser huracán de categoría 3.

Expertos esperan que este viernes 23 de octubre, el sistema se convierta en el huracán número 12 de la temporada de ciclones 2026-2027 en el Pacífico.

Será a partir de este punto cuando “Vance” comience a acumular más energía, intensificándose rápidamente, y este mismo viernes alcanzar la categoría 2. Durante el fin de semana ya podría llegar a ser un huracán de categoría 3.

La #TormentaTropical #Vance se intensifica y en las próximas horas podría evolucionar a #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Esta noche se ubica a 745 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 980 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. https://t.co/yOVJbfhcQP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 23, 2026

¿En dónde se encuentra el ciclón “Vance”?

En el último boletín se específica que la tormenta se desplaza hacia el noroeste a una velocidad lenta de 9 km/h. Se localiza a 745 km de Acapulco, Guerrero, y a 980 km de Manzanillo, Colima.

Se espera un giro gradual hacia el norte-noroeste durante este viernes, por lo que las paredes del huracán no se aproximarán a territorio mexicano.

Su ruta la mantiene mar adentro, de forma paralela a las costas del Pacífico mexicano sin representar un peligro directo para las costas nacionales.

¿Se espera un riesgo para México?

Si en septiembre y principios de octubre, a México le llovió sobre mojado por los huracanes “Simon”, “Trudy”, así como por el ciclón “Polo”, que tocó tierra en el país, ahora podría venir un ligero respiro.

Por el momento, la Conagua no prevé efectos directos del huracán “Vance” en México, debido a que el sistema todavía se encuentra lejos de las costas nacionales.

Sin embargo, como ocurre con cualquier fenómeno meteorológico, su evolución debe mantenerse bajo vigilancia.

Aunque actualmente no se pronostica un impacto directo, los cambios en su intensidad y trayectoria obligan a seguir de cerca su desplazamiento por el Pacífico. Por ahora, la posibilidad de que cambie de rumbo y se dirija hacia México no está confirmada.