Vangelis, compositor de la banda sonora de Blade Runner, murió

Vangelis, célebre compositor griego conocido por temas para las películas ‘Carrozas de fuego’ y ‘Blade Runner’, murió el pasado martes a los 79 años de edad, informaron sus abogados sin dar más detalles sobre el deceso.

Fue un compositor prolífico a lo largo de muchas décadas, con trabajos que van desde la música publicitaria y las partituras de películas hasta elaboradas composiciones de estilo sinfónico y "Jon y Vangelis", su dúo con Jon Anderson, vocalista del grupo de prog rock Yes.

¿Quién era el compositor Vangelis?

Vangelis nació en Odysseas Papathanassiou en 1943, y desde temprana edad mostró un especial interés por la música, incluso experimentaba sonidos con utensilios caseros como ollas, sartenes, vasos y otros objetos.

Absorbió los tonos de las canciones populares griegas y de la música coral cristiana ortodoxa, pero no tuvo una formación musical formal, lo que, según dijo más tarde, contribuyó a salvar su sentido de la creatividad.

Blade Runner es mi película favorita de todos los tiempos. Uno de sus puntos altos es la banda sonora.

Este tema en particular es para apagar la luz, cerrar los ojos y transportarse hacia lo que podría ser. Descanse en paz don Vangelis.https://t.co/G9q6NMXZpz — Felipe Zúñiga V. (@fzuniga_v) May 19, 2022

El compositor formó parte de grupos de rock locales hasta que se mudó a París a los 25 años, donde se unió a un éxodo de jóvenes artistas tras el golpe de estado de 1967 que instauró una junta militar en Grecia.

A pesar de su éxito en la escena europea del "prog rock" de principios de los años 70, no se sentía cómodo con las expectativas que se tenían de un artista comercial y se retiró en gran medida al estudio de grabación que creó para sí mismo en Londres.

Allí escribió la partitura de 'Carrozas de fuego', la historia del triunfo de un grupo de atletas británicos en los Juegos Olímpicos de 1924. Con la que ganó un premio Oscar y encabezó las listas de éxitos musicales durante varias semanas.

Aunque su tema más conocido es el de ‘Carrozas de fuego’, también compuso la música para varias películas importantes como 'Missing', dirigida por su compatriota Costa-Gavras, y el thriller futurista de Ridley Scott 'Blade Runner'.

