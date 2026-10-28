¿Quién es el ‘vaquero pescador’? Héroe que rescató a una mujer de morir ahogada tras accidente vehicular en presa de León

Reynaldo Crespo, conocido como el "vaquero pescador" , rescató a una mujer que cayó con su automóvil a la presa El Palote, en León, Guanajuato, la mañana de este martes 27 de octubre. El hombre se encontraba realizando sus labores de pesca cuando vio que el vehículo se precipitó al agua y se acercó en su lancha para auxiliar a la conductora, quien había perdido el conocimiento tras el accidente.

El accidente ocurrió cerca de las 8:30 horas, cuando la mujer, de aproximadamente 40 años, se retiraba del parque después de llevar equipo para un evento; de acuerdo con los primeros informes, sufrió una crisis epiléptica que la dejó inconsciente antes de que su automóvil terminara dentro de la presa.

Tras el rescate, fue atendida por paramédicos y personal del lugar, y trasladada a un hospital, donde su estado de salud se reportó estable.

Así fue el rescate dentro de la presa El Palote

Al percatarse de lo ocurrido, Reynaldo Crespo se dirigió hacia el automóvil a bordo de su lancha; la mujer permanecía dentro de la unidad, cuyas ventanas estaban cerradas, por lo que fue necesario romper uno de los cristales para poder sacarla.

El pescador relató que la maniobra tomó varios minutos y que el vehículo comenzaba a hundirse mientras intentaban abrirse paso para llegar hasta la conductora, por lo que, con ayuda de piedras, lograron quebrar el vidrio y extraerla antes de que el automóvil quedara más sumergido.

"Duramos como cinco minutos; como que el carro se iba hundiendo poco a poco, pero al último segundo sí la alcanzamos a sacar", contó Crespo al describir los momentos en que intentaron poner a salvo a la mujer.

La mujer fue trasladada a un hospital

Después de salir del agua, la conductora recibió una primera valoración de paramédicos y trabajadores del lugar. Posteriormente, fue llevada a un hospital para continuar con la atención médica; el reporte disponible indicó que se encontraba estable.

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Reynaldo Crespo es conocido en la zona como el “vaquero pescador” por su sombrero y su vestimenta vaquera, atuendo con el que suele salir a realizar sus labores de pesca en la presa El Palote.

Su imagen también se ha vuelto viral en redes sociales gracias a los videos que comparte mientras ofrece pescado fresco y filetes en un tianguis de León, Guanajuato.