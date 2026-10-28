¡Disparos y terror en carretera! Graban asalto múltiple en la autopista Puebla-Orizaba

Un presunto asalto múltiple quedó registrado en video en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de las Cumbres de Maltrata, donde automovilistas reportaron disparos y el robo de vehículos a varias familias; los hechos habrían ocurrido en el tramo entre Ciudad Mendoza y Esperanza, donde delincuentes armados habrían interceptado a conductores que circulaban por la zona.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la preocupación de una familia que presenció la situación y alertó sobre el peligro en la carretera; de acuerdo con los testimonios compartidos, al menos cuatro familias habrían sido despojadas de sus unidades; además, los presuntos agresores intentaron detener un autobús, pero el conductor logró continuar su camino.

Disparos y vehículos detenidos en las Cumbres de Maltrata

En la grabación se escucha a una persona advertir que se está cometiendo un asalto y pedir precaución después de percibir detonaciones; ante el riesgo, los ocupantes de uno de los vehículos optaron por retroceder para alejarse del punto donde presuntamente ocurrían los robos.

Durante esos momentos, una mujer alertó a sus acompañantes sobre lo que sucedía, mientras un menor que viajaba con ellos también quedó expuesto a la situación; la familia buscó resguardarse ante la posibilidad de que los disparos alcanzaran su automóvil, al mismo tiempo que otros conductores se alejaban en reversa.

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ASALTAN A CUATRO FAMILIAS EN LA PUEBLA-ORIZABA; LES ROBAN SUS VEHÍCULOS Momentos de terror vivieron al menos cuatro familias la noche del viernes 23 de octubre en la autopista Puebla-Orizaba, en el tramo Ciudad Mendoza–Esperanza, a la altura de Los Magueyes, donde un grupo de hombres armados bloqueó el paso y despojó a los automovilistas de sus vehículos. De acuerdo con los reportes, los delincuentes aprovecharon la circulación lenta y la intensa neblina para interceptar a las víctimas. En total fueron robadas dos camionetas y dos automóviles; durante el atraco se escucharon detonaciones, lo que provocó que varios conductores dieran vuelta y circularan en sentido contrario para escapar. También se reportó un intento de asalto contra un autobús de pasajeros, cuyo conductor logró alejarse de la zona. Posteriormente, autoridades de Veracruz informaron de la localización de tres de los vehículos robados en zonas de cultivo de Acultzingo. Hasta ahora no se han reportado públicamente personas detenidas por estos hechos. #Nacional #Puebla #Veracruz #CumbresDeMaltrata #Seguridad #MexicoAhora — México Ahora (@AhoraMex) October 28, 2026

El robo en carreteras también golpea al transporte de carga

Los reportes de asaltos en carretera no solo afectan a familias, también ponen atención en los riesgos que enfrentan quienes trabajan en el autotransporte; investigaciones recientes indican que alrededor del 85 por ciento de los robos al transporte de carga se cometen con violencia.

Los operadores pueden quedar expuestos a amenazas con armas de fuego y a situaciones en las que los delincuentes buscan apoderarse tanto de las unidades como de las mercancías que trasladan.

Entre los productos que suelen ser objetivo de estos delitos se encuentran abarrotes, llantas e insumos industriales, que pueden comercializarse de manera ilegal.

Tras la denuncia difundida por los automovilistas y la publicación del video en redes sociales, se investiga lo ocurrido en las Cumbres de Maltrata para esclarecer el presunto asalto y determinar cuántos vehículos fueron robados.