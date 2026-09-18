“Nos vieron como negocio": El millonario fraude de reconstrucción que pone en peligro a damnificados en Insurgentes Norte

A casi nueve años del sismo de 2017, los habitantes del edificio ubicado en Insurgentes Norte 476, en la Ciudad de México, continúan atrapados en una pesadilla estructural provocada por la corrupción y la impunidad en los fondos de reconstrucción. A pesar de que al inmueble se le asignaron formalmente 30 millones de pesos de recursos públicos para su rehabilitación, los damnificados denuncian un descarado fraude por parte de las empresas y autoridades encargadas, quienes lucraron con su tragedia dejando el edificio cubierto de grietas, techos colapsados por filtraciones, muros fracturados y castillos que ni siquiera conectan con la estructura, rellenos de simple cascajo y escombro.

¡Qué no se nos olvide!



En la víspera del aniversario de los sismos del #19S, la impunidad y la corrupción vuelven a golpear a las víctimas de la tragedia



Inquilinos del inmueble ubicado en Insurgentes Norte 476 denuncian desvío de recursos



📹 @AztecaNoticias pic.twitter.com/KJq9tiqVJS — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 18, 2026

Vecinos e inquilinos, como Yukari Niño de Rivera, Raúl Fortis y Viridiana Galván, sostienen que las autoridades convirtieron el programa de reconstrucción en un botín político y financiero caracterizado por los moches y la simulación. Mientras familias enteras viven bajo la angustia permanente de perder la vida por un colapso ante el pésimo estado del cubo del elevador y las deficiencias arquitectónicas, los responsables de administrar los 30 millones de pesos permanecen en la impunidad, dejando en claro que para el gobierno la seguridad ciudadana fue secundaria frente al negocio con las víctimas del sismo.