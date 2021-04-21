Vecinos organizan fiesta a gato y 15 dan positivos a Covid-19 en Chile

Aunque en Chile hay restricciones para realizar reuniones y fiestas que aumenten las posibilidades de contagios de Covid-19, al menos 15 personas dieron positivo a la enfermedad luego de acudir al cumpleaños de... un gato.

Autoridades sanitarias de Chile confirmaron a medios locales la información sobre el contagio en la fiesta en honor al minino, la mayoría de los casos se contagiaron en la reunión.

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Francisco Álvarez, delegado de Salud de Valparaíso, informó que la fiesta fue realizada en la comuna de Santo Domingo, donde la dueña del gato parecía ser la paciente índice o cero, y contagió a 10 de los asistentes.

"El gato nunca tuvo el virus. La organizadora del cumpleaños, su dueña, era el caso índice", explicó.

Sobre el resto de los casos positivos a Covid-19, agregó que eran personas cercanas a los infectados.

"Cuando supe que era el cumpleaños del gato, dije es broma. A lo mejor lo dijeron como para esconder otra cosa, pero efectivamente fue así. Lo corroboramos porque al menos seis de estas 15 personas nos dijeron lo mismo", declaró el funcionario a medios.

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De acuerdo con cifras de autoridades de Valparaíso, se han detectado fiestas clandestinas con hasta 300 asistentes a quienes se les cobra para ingresar, con este dinero los organizadores pagan la multa por violar las medidas sanitarias impuestas en Chile.

Vacunación y casos de Covid-19 en Chile

Cifras del Ministerio de Salud de Chile indican que se han vacunado dos millones 968 mil 803 personas de 60 años y más y cinco millones 574 mil 683 personas completaron su esquema de vacunación.

Sin embargo, durante el 19 de abril se sumaron cinco mil 71 nuevos casos de Covid-19, que ya suman un millón 136 mil 435 casos confirmados acumulados y 40 fallecidos, por lo que ya se acumulan 25 mil 317 defunciones.

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