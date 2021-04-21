VIDEO: Así reaccionó la familia de Floyd por veredicto contra Chauvin

A casi un año del asesinato de George Floyd, Derek Chauvin fue declarado culpable por los cargos de homicidio culposo, homicidio en tercer grado y homicidio imprudencial, la reacción de la familia fue captada por cámaras de medios de comunicación locales.

En uno de los videos que circulan en redes sociales se observa a familiares de George Floyd esperando el veredicto del jurado de Mineápolis.

Te puede interesar: ¿Maradonosky? Argentinos piden rebautizar la vacuna Sputnik V

En la sala de la familia de George Floyd estaban seis personas y dos niños, quienes escucharon con atención la sentencia que recibió Chauvin.

Un familiar George Floyd esperó el veredicto mientras juntaba sus manos y por momentos cerraba los ojos, al escuchar la palabra “culpable”, gritó “¡Sí!”.

Te puede interesar: VIDEO: Enfermera usa 10 veces la misma aguja para vacunar

Tras escuchar el resto de la sentencia, una mujer se coloca las manos en el rostro para ocultar el llanto y abraza a una de las jóvenes que se encontraba en el lugar, mientras que el resto aplaude y también se abraza.

En otro video difundido por medios locales se observa que el resto de la familia de George Floyd recibe con júbilo la sentencia contra Chauvin, incluso saltan tras escuchar que el policía de Mineápolis podría pasar hasta 40 años en prisión.

Estas reacciones no fueron diferente en calles de diversas ciudades de los Estados Unidos, donde cientos de personas salieron a celebrar el veredicto, principalmente en Mineápolis, donde ocurrió el asesinato de George Floyd.

George Floyd's family reacts to the conviction of Derek Chauvin pic.twitter.com/03d1gH1lbT — BrideRoyal (@BrideRoyal1) April 21, 2021

Reacciones a sentencia contra Derek Chauvin

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó a través de sus redes sociales que el jurado hizo lo correcto al dictar sentencia contra Derek Chauvin, aunque aseguró que aún falta más para garantizar justicia a los deudos de casos como el de George Floyd.

Today, a jury did the right thing. But true justice requires much more. Michelle and I send our prayers to the Floyd family, and we stand with all those who are committed to guaranteeing every American the full measure of justice that George and so many others have been denied. pic.twitter.com/mihZQHqACV — Barack Obama (@BarackObama) April 20, 2021

También los que se pronunciaron al respecto, fueron el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris, quienes sostuvieron una llamada telefónica con la familia de George Floyd. Joe Biden aseguró que el caso de Floyd puede ser un parteaguas para la justicia en Estados Unidos por casos de racismo.

“Este puede ser un momento de un cambio significativo”, escribió en su cuenta de Twitter.

This can be a giant step forward in the march toward justice in America. pic.twitter.com/IUjvgxZfaT — President Biden (@POTUS) April 21, 2021

Kamala Harris vio con beneplácito el veredicto aunque reconoció que eso no eliminará el dolor de la familia de George Floyd, por lo que aseguró que es momento de comprometerse a luchar por la justicia y para hacer realidad la igualdad ante la ley.

Today’s verdict brings us a step closer to making equal justice under law a reality. But the verdict will not heal pain that has existed for generations. It will not take away the pain felt by the Floyd family. That’s why we must recommit to fight for equal justice. — Vice President Kamala Harris (@VP) April 21, 2021

Kamala Harris exhortó al Senado para que apruebe Ley George Floyd de justicia policial.

Te puede interesar: VIDEO: Policía disloca el brazo de una mujer con demencia en EU

