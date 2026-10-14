Cateo termina en balacera en Orizaba, Veracruz; hay un muerto y dos personas rescatadas

Las autoridades hicieron un cateo en una casa en Orizaba, Veracruz, lo que terminó en una balacera con un saldo fatal, así como el aseguramiento de varias armas de fuego.

Saldo fatal tras cateo y balacera en Orizaba

Agentes de la Fiscalía General del Estado hicieron un cateo el martes 13 de octubre de 2026 alrededor de las 19:30 horas, en una vivienda en la colonia El Espinal, donde los ocupantes dispararon contra elementos de la Policía Ministerial, lo que dejó a dos agentes lesionados, un fallecido y cuatro detenidos.

Fuerzas federales y estatales participan en operativo en El Espinal

En el operativo también colaboraron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Municipal, Secretaría de Marina y Guardia Nacional. Además, dos personas fueron rescatadas como parte de esta acción.

Los dos elementos de la Policía Ministerial fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento médico. Debido a que las autoridades repelieron el ataque, un hombre agresor perdió la vida.

Identifican a detenidos y decomisan armamento en Veracruz

Tras la balacera, cuatro personas fueron detenidas: Julio César “N”, Guadalupe Itzel “N”, Celeste Anastacia “N” y Adair “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de secuestro. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

Además, personal de Servicios Periciales aseguró tres armas largas, dos armas cortas, diversos casquillos percutidos, equipo táctico y otros objetos, los cuales formarán parte de la carpeta de investigación correspondiente para este caso.