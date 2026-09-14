¿Abren los verificentros este 15 y 16 de septiembre 2026? Esto pasará con los centros de verificación en CDMX y Edomex; fechas y horarios

¿Te toca verificar en septiembre 2026? Los centros de atención en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) confirmaron que habrá cambios en su horario para este 15 y 16 de septiembre, por lo que recomiendan a las y los usuarios tomar precauciones; te compartimos las fechas de suspensión.

¿Habrá servicio en los verificentros el 15 y 16 de septiembre en CDMX y Edomex?

¡Que no te tome por sorpresa! Los verificentros de la CDMX y Edomex abrirán de manera normal este martes 15 de septiembre 2026, por lo que no habrá cambios en el horario.

Por otro lado, el 16 de septiembre 2026 los centros de verificación en la Ciudad de México y el Estado de México NO abrirán sus puertas este miércoles debido a las celebraciones de las Fiestas Patrias.

Se recomienda a las y los usuarios tomar precauciones y acomodar su agenda para que los cambios no afecten en los trámites.

Horarios de atención de los verificentros por Fiestas Patrias en CDMX y Edomex

El horario de los verificentros en la CDMX y el Edomex se mantendrán sin cambios, por lo que operarán a partir de las 8:00 hasta las 19:00 horas de este 15 de septiembre 2026 , suspendiendo todos los servicios el 16 de septiembre.

Para el 17 de septiembre, se reanudarán las actividades en los centros de verificación, por lo que abrirán sus puertas a partir de las 8 de la mañana del jueves.

¿Qué pasa si tenías una cita programada o se te vence el plazo para verificar?

No entres en pánico. Si tu fecha límite o cita para la verificación vehicular cae en un día feriado en la Ciudad de México y en el Estado de México, el plazo se recorre automáticamente al siguiente día hábil establecido por las autoridades de México.

¿A qué autos les toca verificar en septiembre 2026?

Los autos que deberán verificar en la CDMX y Edomex durante septiembre 2026 son aquellos con engomado rosa, terminación de placas 7 u 8, el periodo vence este 15 de septiembre.

Por otro lado, los autos que deben acudir al verificentro este 30 de septiembre 2026 serán aquellos que tengan engomado de color rojo, con terminación de placa 3 ó 4, que iniciaron su periodo y tienen hasta el 15 de noviembre en CDMX o 31 de octubre en Edomex.