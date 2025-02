Autoridades dicen a víctima de hombre que le mordió un glúteo en Celaya que no había delito por perseguir; ya lo capturaron

En un caso que resalta la problemática de la impunidad en México, una mujer, identificada como Katherine, ha alzado la voz tras sufrir una agresión sexual en Celaya, Guanajuato. La víctima relató que fue atacada por un hombre que la persiguió, la interceptó y la mordió en el trasero antes de huir. El video se hizo viral en redes sociales.

Detienen al presunto agresor días después

Dos días después del incidente, las autoridades detuvieron a Federico Esteban N, de 45 años, como presunto responsable. Sin embargo, lo más alarmante es que, según Katherine, inicialmente las autoridades le informaron que no había delito que perseguir, lo que evidencia la falta de atención y respuesta por parte de las autoridades ante este tipo de casos.

La situación dio un giro radical cuando el video de la agresión se viralizó en redes sociales. La presión pública ejercida a través de la difusión de las imágenes obligó a las autoridades a actuar y finalmente detener al agresor.

Katherine, aun con miedo, ha decidido dar la cara y exigir justicia. Relata que tras la agresión se sintió vulnerable y atemorizada, y que la experiencia la ha marcado profundamente.

La víctima describió, en entrevista para Hechos AM, el difícil proceso que ha enfrentado al denunciar los hechos. Tras la agresión, acudió a las autoridades, pero se encontró con la desalentadora respuesta de que no había delito que perseguir. No obstante, su persistencia y la difusión del video en redes sociales lograron cambiar el curso de la situación.

¿Dónde comienza la violencia contra la mujer?

Ahora, con el agresor detenido, Katherine espera que se haga justicia y que este caso sirva como ejemplo para que ninguna otra mujer tenga que pasar por una situación similar.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la denuncia y la necesidad de que las autoridades actúen de manera oportuna y eficiente ante las agresiones sexuales. La viralización de este caso en redes sociales ha sido fundamental para visibilizar la problemática y exigir justicia.

Se evidencia la revictimización que sufren las mujeres al denunciar, pues en muchas ocasiones no son escuchadas ni tomadas en serio por las autoridades. La falta de atención y la revictimización desalientan a muchas mujeres a denunciar, lo que perpetúa la impunidad y normaliza la violencia de género.