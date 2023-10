Víctima de violencia denuncia a su ex pareja a falta de apoyo por parte de las autoridades

El caso de Montserrat Juárez ha sido un parteaguas para que otras personas víctimas de violencia se animen a denunciar a sus agresores, tal es el caso de Esther Hernández Flores, una estudiante universitaria y empleada.

Cuando Esther supo de las golpizas que sufrió Montse antes de su feminicidio sintió escalofríos, la similitud de ese caso con su situación la llevó a levantar la voz. Buscó a Fuerza Informativa Azteca a través de sus redes sociales para dar testimonio con la intención de salvar su vida y evitar que se repliquen más episodios en otras jóvenes.

Vi ese video y de verdad, me dio una ansiedad, tengo ansiedad, tiemblo, tengo mucho miedo de que me mate.

Ex novio de Esther la ha amenazado en numerosas ocasiones

Frente a nuestras cámaras explicó que hace más de un año tuvo el valor de denunciar por violencia intrafamiliar a su ex pareja Armando Carmona Barrio.

“Este sujeto, que es el papá de mi niña, ha intentado matarme, me ha amenazado con un cuchillo, me ha golpeado la cara, me ha asfixiado”, cuenta con temor pues ha recibido amenazas de la familia de él, incluso dice que fueron hasta su casa.

Salte hija de tu puta madre. -Ya vio policía, siguen igual. -Ay, pobrecita, pobrecita, no mames, ya estás grandecita pinche vieja pa partirte tu madre, culera.

La policía nunca auxilió a Esther pesar de que vecinos llamaban a la patrulla

De acuerdo con Esther, hubo golpes en al menos 8 ocasiones, acudió con la policía capitalina, pero no recibió apoyo, pues se escudaron en que era una pelea de parejas.

Las patrullas no ingresaron porque bajaron y dijeron que era un pleito marital, que no pasaba nada, y yo hablándole a la patrulla, los vecinos me ayudaron a hablarle a las patrullas y no pudieron ingresar.

Ante la indiferencia de las autoridades, pidió auxilio en sus redes sociales en una ocasión en la que él la encerró en su casa. En el en vivo que realizó mostró sus heridas y resaltó el hecho de que ninguna autoridad había acudido.

Estoy privada de mi libertad, me agarraron a golpes, estoy llena de sangre, tenemos un herido donde estoy, las patrullas no entran al lugar en donde y estoy toda asustada, la autoridad no hace nada.

Fiscalía CDMX tampoco han hecho nada por protegerla

En su desesperación escapó de casa, pero él logró encontrarla y el nivel de violencia aumentó. Ella cuenta que en la Fiscalía le premetieron ayudarla cuando él la agrediera; sin embargo, la realidad ha sido otra para la joven.

A mí me dijeron: “si a ti te llega a golpear, te vuelve a pegar, de nuevo, vienen por él directamente, Mary”. Pero no han hecho nada. Fui con golpes a la Fiscalía, fui al búnker y no hacen nada.

Esther vive con miedo, está aterrada y lo único que pide es que la Fiscalía atienda su caso antes de que sea demasiado tarde, tal como sucedió con Montserrat.