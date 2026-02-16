Trifulca en San Cosme: surgen más videos de agresión a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega

Nuevos videos sobre la agresión contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y parte de su equipo, comenzaron a circular en redes sociales tras el enfrentamiento registrado en la zona de San Cosme.

Lo que sería un operativo de reordenamiento terminó en empujones, gritos y golpes entre comerciantes y personal de la demarcación. Las imágenes muestran momentos de tensión y la trifulca que se desató durante la intervención.

¿Qué pasó en el operativo de San Cosme?

De acuerdo con la alcaldesa, el objetivo era dialogar con liderazgos de comerciantes para atender temas de ordenamiento en la vía pública. Sin embargo, la situación se salió de control.

Rojo de la Vega aseguró que fueron “emboscados” por personas ligadas a la diputada local Diana Sánchez Barrios, a quien señaló como lideresa de comerciantes en la Ciudad de México.

“Nos emboscó gente de la diputada Diana Barrios que nos golpeó. Yo soy la menos golpeada, por supuesto; hay tres compañeros que estuvieron graves”, declaró la alcaldesa tras los hechos.

En los videos difundidos se observa el momento en que se arma la trifulca, con personas empujándose y lanzando reclamos en plena vía pública.

Señalamientos cruzados entre alcaldía y comerciantes

Por su parte, Sánchez Barrios acusó a la alcaldesa de ejercer violencia contra los comerciantes y de actuar sin una orden judicial durante el operativo.

Esa versión fue rechazada por Rojo de la Vega, quien insistió en que el propósito era abrir un canal de diálogo.

“Estábamos buscando a los liderazgos para platicar y todo lo quieren sacar de contexto; estuvimos ahí una hora con diálogo”, sostuvo.

El choque de versiones encendió el debate político, pues diputados del PAN pidieron que se investigue a fondo lo ocurrido y acusaron a Morena de intentar frenar la labor de la alcaldesa en Cuauhtémoc.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que existen dos denuncias relacionadas con los hechos del viernes: una presentada por la alcaldía y otra por comerciantes.

Será la autoridad ministerial la que determine responsabilidades y esclarezca cómo comenzó la agresión y quiénes participaron directamente en los golpes.

Mientras tanto, los nuevos videos siguen circulando en redes sociales y alimentan la discusión pública sobre el reordenamiento del comercio en la vía pública y el clima político en la capital.

El caso no solo abrió un frente legal, sino también un nuevo episodio de confrontación entre actores políticos y grupos de comerciantes en una de las alcaldías más emblemáticas de la Ciudad de México.