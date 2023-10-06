Aún hay dos prófugos en el caso Montserrat Juárez

A casi dos semanas del feminicidio de Montserrat Juárez, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Fredy y René siguen prófugos; en la Policía capitalina desconocen su paradero.

De igual forma, este martes la Fiscalía CDMX dio a conocer que solicitó órdenes de aprehensión en su contra por el delito de retardo de la justicia, pero no han sido cumplimetadas.

Suegra de Montserrat fue vinculada a proceso

El miércoles Carmen, suegra de Montserrat Juárez, fue vinculada a proceso acusada de feminicidio al auxiliar a los coautores. El juez de control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el penal femenil de Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, y tres meses para la investigación complementaria.

En las salas de oralidad de la colonia Doctores, un juez de control escuchó los alegatos y pruebas del defensor de oficio y el ministerio público.

Según la Fiscalía Carmen ayudó a su hijo Sean Alejandro y a su esposo César, los principales sospechosos del feminicidio. En los videos que grabaron los vecinos, se observa a Carmen llegar a la escena del crimen, después de que se llevaron el cuerpo de la joven.

Policías habrían contactado a la funeraria para cremar a Montserrat

Según la mecánica de hechos de la Fiscalía capitalina, los dos policías que aparecen en las grabaciones y quienes responden a los nombres de Fredy y René, son pieza clave para llevar el cuerpo de Monserrat a la funeraria donde la cremarían para desvanecer las evidencias.

Sobre ellos dos se libraron órdenes de aprehensión por retardo en la justicia. Los acusan de recibir dinero por mentir en el feminicidio. Dicen que el agente Fredy solo le muestra por su celular a la funeraria un certificado de defunción que le habría proporcionado un médico.

"El policía preventivo contactó a la agencia funeraria que llevaría a cabo los servicios mortuorios de la joven Montserrat, a efecto de recibir una retribución económica y mintió en su parte informativo, al señalar que había notificado al Ministerio Público", advirtió Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

Fiscalía investiga a dos Ministerios Públicos

Además la fiscalía inició una investigación interna contra dos mujeres del Ministerio Público de Miguel Hidalgo, que presuntamente ignoraron la denuncia de la funeraria, que llevó incluso el cuerpo en una carroza para dar fe de los hechos.

"Posiblemente sin realizar ninguna diligencia, ni informar a sus superiores, solamente le comentaron que más tarde se comunicaron con el denunciante para atender la situación, algo que nunca ocurrió", añadió el vocero en mensaje a medios.

Las funcionarias Karen y Gabriela fueron suspendidas mientras continúa la búsqueda de los policías.

