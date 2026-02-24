Revelan cómo se fugaron 23 presos tras operativo contra “El Mencho”

Después del atentado contra el penal de Puerto Vallarta, Jalisco, que provocó la fuga de 23 personas privadas de la libertad en la cárcel, autoridades estatales confirmaron que el ataque fue realizado por un grupo criminal, hechos que ocurrieron tras el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Los 23 reos se escaparon en medio de los bloqueos y hechos violentos registrados el domingo, luego de que fuera abatido el también llamado “Señor de los gallos”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que fue abatido el 22 de febrero de 2026.

Autoridades explican cómo se fugaron 23 reos en Puerto Vallarta

Juan Pablo Martínez, secretario de Seguridad en Jalisco, dio a conocer que “la información que se tiene al pase de lista es de 23 PPL que están evadidos. Este hecho ocurrió cuando llegaron unos grupos criminales, hicieron disparos a las instalaciones y con un vehículo derribaron un portón”.

Los reos escaparon por un portón que fue derribado con un vehículo pesado para perpetrar la fuga de los 23 internos. Desde entonces, la búsqueda de estas personas ha sido intensa por parte de las autoridades.

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco confirmó que durante el pase de lista se detectó la ausencia de 23 internos.

“De momento, la información que se tiene al pase de lista son 23 personas privadas de la libertad que están evadidas; se están haciendo los alertamientos correspondientes por parte de autoridades federativas para su captura. Este hecho ocurrió. Lamentablemente, cuando llegaron grupos criminales, hicieron disparos a las instalaciones y con un vehículo derribaron un portón”, explicó.

Esperan que las actividades se restablezcan en los juzgados

Conforme pasan las horas, se espera que se normalicen las actividades en los juzgados para continuar con las audiencias respectivas, así lo comentan abogados.

“Por conducto del Consejo de la Judicatura se notificó que a partir de hoy ya estaban abiertos los tribunales. Yo acudo porque tengo audiencia en el Juzgado 4”, comentó Flor, abogada, a Azteca Noticias.

Las actividades en el puerto poco a poco regresan a la normalidad. Se restablecen las operaciones en el aeropuerto para la llegada y salida de turistas, así como el retorno programado de las actividades escolares para este próximo miércoles.

