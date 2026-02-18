Morena y el crimen organizado: Jefe de Inteligencia de AMLO no alertó sobre nexos

Era el hombre clave para el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en labores de inteligencia, pero al parecer, el general Audomaro Martínez Zapata no se quiso enterar de nada durante el sexenio entero. Como titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el tabasqueño no alertó sobre los nexos de políticos de Morena con el crimen organizado.

Ni de las actividades de personajes como Sergio Carmona, “El rey del huachicol”, denunciado en Estados Unidos por financiar campañas de gobernadores, quien se codeó con López Obrador y su asesor Jesús Ramírez Cuevas.

Jesús Ramírez Cuevas, de vocero presidencial a los señalamientos por huachicol

¿Reportes de operaciones de La Barredora fueron ignorados?

A las oficinas de Audomaro Martínez desde 2020 llegaron reportes de inteligencia sobre las operaciones de crimen organizado de Hernán “N”, exsecretario de Seguridad de Tabasco y el grupo criminal La Barredora. Al parecer los guardó en el cajón.

El general tabasqueño tenía la misión de velar por la seguridad nacional. Pero en esos años se tejió una de las mayores redes de corrupción. Se consumó el robo del siglo con el huachicol fiscal, liderado por mandos de la Marina. También dejó pasar los nexos criminales de su paisano Adán Augusto López.

Contratos millonarios con dependencias del gobierno

Un sexenio en el que su esposa Diana Yamilet Hernández Zárate y su hijo Óscar Audomaro Hernández prosperaron con contratos millonarios con dependencias del gobierno, con su empresa Sedegral Seguridad Privada y con la operadora de combustibles GSC del Sureste, que cuenta con concesiones para la comercialización de gasolina y gas natural con Pemex.

No hay certeza de que Audomaro Martínez sea investigado en México o en Estados Unidos por estos hechos. Pero sí hay dudas sobre la eficacia de su trabajo.

