Así inició el operativo contra “El Mencho": Cronología de su muerte

Aunque el desenlace ocurrió este domingo 22 de febrero de 2026, la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, comenzó a gestarse desde horas antes mediante un operativo de elementos de la Fuuerza Federal.

Tapalpa, un tranquilo Pueblo Mágico en la sierra de Jalisco, pasó de ser un refugio turístico a un campo de batalla en menos de 24 horas.

Operativo contra “El Mencho” habría iniciado desde el sábado

Vecinos de la zona, que prefieren el anonimato, aseguran que la operación dio señales desde el sábado. Un par de helicópteros de las fuerzas federales fueron vistos realizando “pasadas” sobre el municipio.

Aunque en ese momento se retiraron, los habitantes sabían que algo no andaba bien, pues este tipo de vigilancia es prácticamente inexistente en la región. Era el inicio de la vigilancia final sobre el escondite del líder del CJNG.

Así fue el ataque sorpresa contra “El Mencho”

El domingo de terror despertó a Tapalpa a las 7:20 de la mañana. Lo que el sábado fueron dos helicópteros, hoy se convirtieron en cuatro aeronaves artilladas y dos aviones bimotor. Según los testimonios, los ataques comenzaron en la zona de los fraccionamientos Country Club y De los Pastores, muy cerca de la Presa del Nogal.

Las naves rafaguearon desde el aire mientras elementos federales se desplegaban por tierra hacia el lugar conocido como “Rancho Pinto”.

🚨 #ÚltimaHora | Muere Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.



Información en desarrollo. pic.twitter.com/OecC8zeP4m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

Tres horas de fuego cruzado y pánico por operativo

El enfrentamiento no fue breve. Durante tres horas, el ruido de los fusiles calibre .50 y las ráfagas de alto poder generaron pánico. Videos en redes sociales muestran a civiles atrincherados en sus casas mientras se escuchan gritos y llantos de niños al fondo.

En uno de los clips más impactantes, se ve a hombres armados corriendo por el campo de golf del Country Club buscando refugio de los proyectiles que caían desde el cielo.

Buscaron trasladar a “El Mencho” a la CDMX

Hacia el mediodía, el operativo cerró con un saldo contundente. En el sitio del enfrentamiento murieron cuatro integrantes del grupo delictivo. Otros tres resultaron heridos de gravedad, entre ellos “El Mencho”. Las autoridades intentaron salvarles la vida para que enfrentaran la justicia, pero los tres fallecieron mientras eran trasladados por aire hacia la Ciudad de México.

En la misma acción, se logró la captura de “El Jardinero”, pieza clave y posible sucesor de la organización.

La caída de “El Mencho”, abatido en Jalisco por fuerzas federales, representa un golpe histórico al CJNG.



El hecho ha detonado bloqueos y hechos violentos en distintas regiones y abre la disputa por la sucesión dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas del… pic.twitter.com/2EImID15JT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

México bajo el humo de los narcobloqueos

La respuesta del cártel no se hizo esperar. Mientras el video de un drone particular captaba enormes columnas de humo en la costa, se reportaron ataques y quema de vehículos en ciudades como Guadalajara, Puerto Vallarta y Autlán.

Hasta el momento, 9 estados del país reportan disturbios relacionados con este evento. La operación fue un éxito militar, pero ha dejado a gran parte de México en una tensa incertidumbre social que aún no termina.