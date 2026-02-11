Usan la IA para crear imágenes falsas de contenido sexual: El vacío legal que existe en México

La Inteligencia Artificial , es una herramienta indispensable en la vida de millones de personas; sin embargo, está siendo utilizada para crear contenido sexual, vulnerando a cientos de mujeres en México.

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), varias alumnas fueron víctimas de la violencia digital tras la aparición de un catálogo con contenido sexual con imágenes falsas de miles de jóvenes.

“Estamos en una escuela, se supone que estamos formando gente profesional (...) Este tipo de cosas dan a que te juzguen, no deberían de pasar, pero lamentablemente así siguen siendo las cosas”, dijó Brisa, estudiante del IPN.

200 mil fotos y una sentencia incompleta: El vacío legal tras el caso de Diego “N”, estudiante del IPN

El catálogo con contenido sexual fue descubierto en 2023, contando con cerca de 200 mil fotografías y videos íntimos, de los cuales el 40% de ellos eran de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.

La persona acusada de haber alterado las fotografías de las miles de jóvenes, fue Diego “N”, un estudiante de esta misma universidad.

Diego “N” fue sentenciado a 5 años de cárcel por el delito de trata de personas con la modalidad de pornografía infantil. sin embargo, el joven no fue castigado por alterar imágenes con Inteligencia Artificial. Esto porque en México no hay una Ley que castigue por este tipo de acciones.

“La conducta que es poner la cara en una imagen de Inteligencia Artificial con el propósito de tener algún lucro, alguna exhibición o alguna publicidad, no existe como tal en la Ley Penal de México”, explicó Coral Limón, penalista.

Casos como el de Diego “N” se han replicado varias veces en distintas zonas de México. El más reciente ocurrió en noviembre del 2025, en una secundaria de Zacatecas. Y es que, según expertos, todo empieza como una broma y no hay control en internet para impedirlo.

¡IPN y UNAM en alerta! Expulsiones y denuncias ante la ola de violencia digital y alteración de imágenes con IA

Ante la creación de imágenes de contenido sexual, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) contempla la expulsión de los alumnos, en caso de comprobar su árticipación en este tipo de actos violentos.

Mientras que en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se han divulgado alrededor de 150 fotos íntimas de alumnas, además cuentan con 20 denuncias ante la Fiscalía de la Ciudad de México.