Lista de los brutales crímenes de “El Mencho”: así mató el CJNG

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hizo de la extrema violencia su sello. Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y sus huestes mantuvieron así su poder hasta convertirse en organización narcoterrorista.

El 1 de mayo de 2015, con un lanzacohetes derribaron un helicóptero militar en Villa Purificación, Jalisco. Once militares y dos policías federales murieron. El oficial Iván Morales Corrales sobrevivió con quemaduras en 70 por ciento del cuerpo.

“El Pirata de Culiacán” y un insulto para “El Mencho”

Fue condecorado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Fue testigo en el juicio contra Rubén Oseguera González, “El Menchito”, en Estados Unidos, pero no se lo perdonaron. El 1 de mayo de 2025 fue ejecutado en Temixco, Morelos.

También fueron 15 los tiros que recibió Juan Luis Laguna, “El Pirata de Culiacán”, influencer asesinado en diciembre de 2017 porque se atrevió en sus redes a insultar a “El Mencho”.

El pirata de Culiacán recibiendo al Mencho en el infierno. pic.twitter.com/zjciCgJbKx — Natanael Cano (@CarlitoosCT) February 22, 2026

Ataque a fiscal y un niño de 1 año muerto

Elizabeth y su bebé Tadeo murieron dentro de un camión que incendiaron en mayo de 2018 durante el ataque en Guadalajara contra el exfiscal Luis Carlos Nájera.

La noche del 19 de abril de 2019, en Minatitlán, Veracruz, irrumpieron en una fiesta. Mataron a 13 personas, entre ellas, un niño de un año.

La violencia de “El Mencho”: masacre y atentado de Harfuch

“El Mencho” escaló su mensaje de violencia. En octubre de 2019, sus sicarios masacraron a 14 policías estatales de Aguililla, Michoacán.

En Colima entraron a la casa del juez federal Uriel Villegas Ortiz. Lo mataron junto con su esposa por emitir fallos contra “El Menchito”.

El Cártel Jalisco Nueva Generación intentó asesinar a Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México.

El 26 de junio de 2020, casi 30 sicarios lo emboscaron en Lomas de Chapultepec. En la escena se hallaron más de 400 casquillos.

El CJNG y Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado

Se trata del mismo cártel que con impunidad operó el centro de entrenamiento en Teuchitlán, Jalisco. Son incuantificables las víctimas reclutadas y asesinadas.

Enlutaron a comunidades enteras, como en Uruapan, Michoacán, con el asesinato de su alcalde Carlos Manzo en noviembre de 2025. Y solo son algunos de los crímenes de “El Mencho” y sus huestes que han marcado a México con sangre.

El alcalde fue asesinado a balazos frente a decenas de personas en pleno Día de Muertos, pero más de dos semanas después del crimen que indignó a Michoacán y al país.

El 19 de noviembre de 2025 se informó la captura de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo, pero este sujeto reveló un nombre que no había sonado en el caso.

Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, de acuerdo con reportes de seguridad, es ubicado como supuesto operador de la célula delictiva encargada del ataque. Este hombre señaló que su jefe es un hombre llamado Ramón “N”,alias “El R1”, del Cártel Jalisco Nueva Generación.

