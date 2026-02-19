Delató huachicol fiscal y lo asesinaron: la denuncia de un contraalmirante que le costó la vida

El huachicol fiscal era un secreto a voces en los más altos niveles del poder y pasó más de un año desde la primera denuncia para que las autoridades decidieran ir por los presuntos líderes de la mayor red de corrupción en México.

Una carta fechada el 14 de junio de 2024, escrita por el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, uno de los encargados de la operación aduanera en Manzanillo, fue la primera denuncia.

¡BOMBAZO! Revelan audio entre Rafael Ojeda y Guerrero Alcántar, contralmirante asesinado que denuncio red de corrupción

14 buques con diésel disfrazados de aditivo ingresaron a México

Delató a varios de sus cómplices, como a los mandos de la Marina, los hermanos Farías Laguna y los sobrinos del exsecretario de la dependencia, Rafael Ojeda Durán.

Cinco meses después, el 8 de noviembre de 2024, Guerrero Alcántar, el testigo clave, fue ejecutado en Manzanillo.

A pesar de que ya existía una denuncia, solo entre octubre de 2024 y marzo de 2025 ingresaron a México 14 buques con millones de litros de diésel disfrazados de aditivo.

La cloaca comenzó a destaparse hasta el 31 de marzo de 2025, con el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas. Y fue hasta septiembre de 2025 cuando capturaron a 14 presuntos implicados.

Revelan audio del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda

Un audio que salió a la luz el 17 de febrero pasado revela que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, se reunió con el testigo Guerrero Alcántar.

Rafael Ojeda no hizo nada. La red de corrupción que provocó un boquete financiero de 600 mil millones de pesos al país siguió operando.