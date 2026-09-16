Así abandonaron un ataúd con un cuerpo al lado del aeropuerto de Uruapan, Michoacán; esto dijeron las autoridades | VIDEO

Automovilistas y vecinos reportaron el hallazgo de un ataúd abandonado en el municipio de Uruapan, Michoacán,durante este 16 de septiembre. El féretro habría sido apareció en la banqueta, cerca del aeropuerto de dicha localidad.

Esto es lo que dijeron las autoridades del hallazgo en Uruapan.

Reportan ataúd abandonado en la colonia Emiliano Zapata

El abandono fue sobre la avenida Lázaro Cárdenas, junto a la barda del aeropuerto y cerca de la zona conocida como “El Cerrito”.

Personas que pasaban por el lugar avisaron a los números de emergencia sobre una caja funeraria dejada a mitad de la banqueta.

#Uruapan | ⚰️Hallan cadáver en ataúd abandonado



Autoridades localizaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años dentro del ataúd, abandonado sobre avenida Lázaro Cárdenas.



La zona fue acordonada ante el temor de explosivos, pero especialistas descartaron esa… pic.twitter.com/pCg6nEON08 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 16, 2026

Pensaban que el ataúd tenía explosivos

Ante el miedo que se tenía al principio de que el ataúd pudiera tener algún dispositivo peligroso, al lugar llegaron autoridades municipales y estatales.

Personal especializado en materiales peligrosos aplicó los protocolos de seguridad en la calle para descartar cualquier peligro.

Después de las inspecciones, las autoridades descartaron la presencia de cualquier bomba o explosivo en la zona.

Encuentran cuerpo de un hombre adentro del ataúd

Al revisar el ataúd, las autoridades confirmaron que dentro se encontraba el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años de edad.

Peritos de la Fiscalía Regional informaron de manera preliminar que el cuerpo estaba embalsamado y tenía heridas visibles en la cabeza y el tórax, por lo que fue llevado al Semefo sin identificar.

Chofer de funeraria aclara por qué abandonó el ataúd

Durante las primeras investigaciones, un trabajador de la funeraria se presentó ante el Ministerio Público para rendir su versión de lo que habría sucedido para que abandonaran el ataúd.

El chofer dijo que lo contrataron por teléfono para trasladar una caja metálica.

Al llegar al lugar donde lo habían citado, hombres encapuchados y armados subieron el ataúd a su camioneta.

Minutos después lo volvieron a llamar para ordenarle bajo amenazas que dejara el féretro en esa avenida.

Aseguran vehículo e investigan el caso

Las autoridades procedieron a asegurar la camioneta donde se trasladó el ataúd como parte de la evidencia de la investigación.

La Fiscalía del Estado mantiene abiertas las indagatorias para dar con los responsables.